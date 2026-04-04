Manchester City - Liverpool 4-0. Formația lui Pep Guardiola s-a impus categoric în derby-ul din sferturile de finală ale Cupei Angliei.

„Cetățenii” s-a dezlănuțuit, sâmbătă, pe teren propriu și speră să spele

Eliminați rușinos din Champions League, după 1-5 în „dubla” cu Real Madrid (1-5), „cețățenii” s-au dezlănțuit pe plan intern. Au câștigat Cupa Ligii Angliei (2-0 cu Arsenal), iar acum continuă lupta și pentru celelalte două trofee: FA Cup și Premier League.

Manchester City - Liverpool 4-0 . Hat-trick pentru Haaland și spectacol făcut de elevii lui Guardiola

City a reușit să-și facă meciul ușor încă din finalul primei reprize, reușind să intre la pauză cu avantaj de două goluri.

Revenit de la naționala Norvegiei, Erling Haaland s-a aflat în formă maximă și a deschis scorul din penalty în minutul 39, pentru ca opt minute mai târziu să facă 2-0 cu o lovitură de cap spectaculoasă, în urma unei centrări perfecte a lui Semenyo.

Liverpool nu s-a regăsit nici în partea secundă, Semenyo marcând pentru 3-0 după doar 5 minute de joc. Același Haaland a bifat hat-trick-ul după alte șapte minute.

Atacantul norvegian nu mai marcase în competițiile britanice de pe 11 februarie.

În minutul 64, Mohamed Salah a avut șansa să reducă din diferență din lovitură de la 11 metri, însă egipteanul nu l-a putut învinge pe Trafford.

FA Cup, sferturi de finală

4 aprilie

Manchester City - Liverpool 4-0

Chelsea - Port Vale / ora 19:15

Southampton - Arsenal / ora 22:00

5 aprilie

West Ham - Leeds United / ora 18:30.

În Premier League, Manchester City are de recuperat o diferență de 9 puncte față de Arsenal. Gruparea lui Arteta are un meci în plus disputat.

