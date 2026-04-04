Erling Haaland. Foto: IMAGO
Campionate

Liverpool, demolată de Man. City FOTO. Spectacol în sferturile Cupei Angliei: Haaland s-a dezlănțuit, Salah a dezamăgit

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 17:58
  • Manchester City - Liverpool 4-0. Formația lui Pep Guardiola s-a impus categoric în derby-ul din sferturile de finală ale Cupei Angliei.

„Cetățenii” s-a dezlănuțuit, sâmbătă, pe teren propriu și speră să spele

Eliminați rușinos din Champions League, după 1-5 în „dubla” cu Real Madrid (1-5), „cețățenii” s-au dezlănțuit pe plan intern. Au câștigat Cupa Ligii Angliei (2-0 cu Arsenal), iar acum continuă lupta și pentru celelalte două trofee: FA Cup și Premier League.

De la fotbal, la lupte în cușcă  Fostul campion al României se va bate în gala RXF » Cine e adversarul său
Citește și
Citește mai mult
Manchester City - Liverpool 4-0. Hat-trick pentru Haaland și spectacol făcut de elevii lui Guardiola

City a reușit să-și facă meciul ușor încă din finalul primei reprize, reușind să intre la pauză cu avantaj de două goluri.

Revenit de la naționala Norvegiei, Erling Haaland s-a aflat în formă maximă și a deschis scorul din penalty în minutul 39, pentru ca opt minute mai târziu să facă 2-0 cu o lovitură de cap spectaculoasă, în urma unei centrări perfecte a lui Semenyo.

Liverpool nu s-a regăsit nici în partea secundă, Semenyo marcând pentru 3-0 după doar 5 minute de joc. Același Haaland a bifat hat-trick-ul după alte șapte minute.

Atacantul norvegian nu mai marcase în competițiile britanice de pe 11 februarie.

În minutul 64, Mohamed Salah a avut șansa să reducă din diferență din lovitură de la 11 metri, însă egipteanul nu l-a putut învinge pe Trafford.

Galerie foto (6 imagini)

+6 Foto
FA Cup, sferturi de finală

4 aprilie

  • Manchester City - Liverpool 4-0
  • Chelsea - Port Vale / ora 19:15
  • Southampton - Arsenal / ora 22:00

5 aprilie

  • West Ham - Leeds United / ora 18:30.

În Premier League, Manchester City are de recuperat o diferență de 9 puncte față de Arsenal. Gruparea lui Arteta are un meci în plus disputat.

Citește și

Liga 1 Unirea Slobozia a câștigat în deplasare la Constanța. U Cluj câștigă în Giulești  » Clasamentul actualizat
Superliga
22:28
Citește mai mult
S-au crezut deja la Mondial Dezvăluiri în Italia: jucătorii își negociau bonusul de calificare înainte de finala cu Bosnia! Gattuso a intervenit
Campionatul Mondial
16:49
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
liverpool Manchester City pep guardiola fa cup erling haaland
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
23:34
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală”

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share