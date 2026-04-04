S-au crezut deja la Mondial Dezvăluiri în Italia: jucătorii își negociau bonusul de calificare înainte de finala cu Bosnia! Gattuso a intervenit
Publicat: 04.04.2026, ora 16:49
Actualizat: 04.04.2026, ora 16:49
  • Presa din Italia a dezvăluit că jucătorii Squadrei Azzurra își negociau bonusul de calificare la CM 2026 înainte de finala barajului cu Bosnia.
  • Italia a învins Irlanda de Nord, 2-0, în semifinale, însă în ultimul act a cedat în fața Bosniei, 1-1 și 1-4 la penalty-uri.

La câteva zile distanță după ce Italia a ratat calificarea la Campionatul Mondial, apar noi dezvăluiri despre modul cum au abordat jucătorii partida decisivă cu Bosnia.

Italienii au cerut 300.000 de euro pentru calificarea la Mondial

Potrivit La Repubblica, fotbaliștii italieni au cerut Federației o primă în valoare de 300.000 de euro pentru calificarea la Mondialul din vară.

Această sumă ar fi fost împărțită între jucătorii și membrii staff-ului Squadrei Azzurra. Fotbaliștii voiau să încaseze câte 10.000 de euro pentru o victorie cu Bosnia

Nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi, Gennaro Gattuso a intervenit și a oprit negocierile cu Federația. Le-ar fi transmis elevilor săi că pot cere un bonus abia după ce înving Bosnia.

Lucru pe care elevii săi n-au reușit să-l facă, iar Italia a ajuns la 3 Mondiale consecutive ratate.

„Finalul trist i-a dat dreptate lui Gattuso, dar arată mentalitatea cu care unii jucători italieni au abordat meciul care putea duce Italia înapoi la Campionatul Mondial”, a scris La Repubblica, citat de football-italia.net.

Plecări pe bandă rulantă după ce Italia nu s-a calificat la CM 2026

Joi, Gabriele Gravina (72 de ani), președintele Federației Italiene de Fotbal, a demisionat din funcție.

Alături de el a plecat și Gianluigi Buffon (48 de ani), care ocupa funcția de șef al delegației italiene din august 2023. El avea rolul de a face legătura între echipă, antrenori și conducerea federației.

Vineri, selecționerul Gennaro Gattuso a părăsit și el naționala Italiei, la câteva zile de la ratarea marelui obiectiv.

Ziarul La Repubblica a mai transmis că jucătorii italieni au încercat să-l convingă pe Gattuso să rămână la națională, dar antrenorul a refuzat.

Bosnia s-a calificat, astfel, la Mondial, acolo unde va face parte din grupa B, alături de Elveția, Canada (una din țările gazdă) și Qatar.

