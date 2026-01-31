Ce e în mintea lui Pușcaș? Postarea scandaloasă pe care a redistribuit-o fostul fotbalist

Fostul fotbalist și conducător de club Marcel Pușcaș (65 de ani) a redistribuit pe pagina sa personală de Facebook un videoclip creat cu ajutorul inteligenței artificiale, cu fotbaliști ce agresează sexual arbitre.

După ce în urmă cu aproape un an Marcel Pușcaș a publicat pe pagina sa de Facebook o diplomă falsă de BAC a președintelui României Nicușor Dan, creată cu AI, fostul jucător și președinte al celor de la Steaua are o nouă postare controversată în feed.

Postarea scandaloasă pe care a redistribuit-o Marcel Pușcaș

Sâmbătă dimineață, acesta a redistribuit un videoclip creat, de asemenea, cu ajutorul AI, în care sunt ilustrați fotbaliști ce agresează sexual arbitre.

Videoclipul original a adunat mai multe multe reacții și nici postarea lui Pușcaș nu este lipsită de comentarii, unele la fel de scandaloase:

„Păcat că generația noastră n-a avut parte de arbitraj feminin!”

„Dacă sunt frumoase arbitrele, se pot aștepta și la astfel de reacții ale jucătorilor”

„Bravo pentru jucători, felicitări arbitrelor pentru înțelegere”

Cine este Marcel Pușcaș

Născut pe 12 octombrie 1960, la Oradea, Marcel Pușcaș și-a început cariera de fotbalist profesionist în orașul natal, la FC Bihor, acolo unde a evoluat timp de 5 ani, în perioada 1978 - 1983, când era transferat de Steaua.

A jucat doar doi ani pentru „militari” ca ulterior să ajungă la Rapid, unde a stat până în 1987.

Măcinat de accidentări grave, Pușcas s-a retras la doar 28 de ani, după ce și-a petrecut ultimul sezon la Steaua Mizil.

1 meci a bifat Marcel Pușcaș la echipa națională

După ce a agățat ghetele în cui, fostul mijlocaș a ocupat funcția de președinte la Steaua sau Craiova. A mai fost director în FRF, iar până în vara lui 2025 s-a aflat în conducerea celor de la Ceahlăul Piatra Neamț.

