Ce e în mintea lui Pușcaș? Postarea scandaloasă pe care a redistribuit-o fostul fotbalist

- Fostul fotbalist și conducător de club Marcel Pușcaș (65 de ani) a redistribuit pe pagina sa personală de Facebook un videoclip creat cu ajutorul inteligenței artificiale, cu fotbaliști ce agresează sexual arbitre.
După ce în urmă cu aproape un an Marcel Pușcaș a publicat pe pagina sa de Facebook o diplomă falsă de BAC a președintelui României Nicușor Dan, creată cu AI, fostul jucător și președinte al celor de la Steaua are o nouă postare controversată în feed.
Postarea scandaloasă pe care a redistribuit-o Marcel Pușcaș
Sâmbătă dimineață, acesta a redistribuit un videoclip creat, de asemenea, cu ajutorul AI, în care sunt ilustrați fotbaliști ce agresează sexual arbitre.
Videoclipul original a adunat mai multe multe reacții și nici postarea lui Pușcaș nu este lipsită de comentarii, unele la fel de scandaloase:
- „Păcat că generația noastră n-a avut parte de arbitraj feminin!”
- „Dacă sunt frumoase arbitrele, se pot aștepta și la astfel de reacții ale jucătorilor”
- „Bravo pentru jucători, felicitări arbitrelor pentru înțelegere”
Cine este Marcel Pușcaș
Născut pe 12 octombrie 1960, la Oradea, Marcel Pușcaș și-a început cariera de fotbalist profesionist în orașul natal, la FC Bihor, acolo unde a evoluat timp de 5 ani, în perioada 1978 - 1983, când era transferat de Steaua.
A jucat doar doi ani pentru „militari” ca ulterior să ajungă la Rapid, unde a stat până în 1987.
Măcinat de accidentări grave, Pușcas s-a retras la doar 28 de ani, după ce și-a petrecut ultimul sezon la Steaua Mizil.
După ce a agățat ghetele în cui, fostul mijlocaș a ocupat funcția de președinte la Steaua sau Craiova. A mai fost director în FRF, iar până în vara lui 2025 s-a aflat în conducerea celor de la Ceahlăul Piatra Neamț.