Brigăzi românești în Europa Care sunt arbitrii delegați în preliminariile Ligii Campionilor și Conference League

Rareș Vidican (36 de ani) și Szabolcs Kovacs (38 de ani) au fost delegați de UEFA la meciuri din preliminariile Ligii Campionilor, respectiv Conference League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Vidican va conduce meciul tur al „dublei” dintre Larne FC (Irlanda de Nord) și Steaua Roșie Belgrad (Serbia), care contează pentru turul doi preliminar din Liga Campionilor.

Meciul este programat marți, 21 iulie, de la ora 22:00, la Larne.

Rareș Vidican, delegat în preliminariile Ligii Campionilor

„Centralul” din Satu Mare va fi ajutat la cele două tușe de asistenții Ioan Corb și George Neacșu, în timp ce rolul de al patrulea oficial va fi îndeplinit de Florin Andrei. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Adrian Costreie.

„Este a doua delegare a unei brigăzi din România în noul sezon european. Săptămâna trecută, Horațiu Feșnic a condus partida dintre MŠK Žilina (Slovacia) și HNK Hajduk Split (Croația), scor 2-1, disputată pe 16 iulie, în manșa retur a primului tur preliminar al UEFA Europa League.

Din echipă au mai făcut parte asistenții Valentin Avram și Ioan Corb, al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, Ovidiu Hațegan (VAR) și Iulian Dima (AVAR)”, scrie frf.ro.

Rareș Vidican a condus recent duelul dintre U Craiova și UTA (4-0), din prima etapă a noului sezon din Liga 1/ Foto: sportpictures.eu

Szabolcs Kovacs arbitrează în preliminariile Conference League

Rareș Vidican nu este singurul arbitru român care va conduce meciuri în preliminariile competițiilor europene în această săptămână.

UEFA l-a delegat pe Szabolcs Kovacs pentru prima manșă dintre Shelbourne FC (Irlanda) și Nomme Kalju FC (Estonia), duel din turul doi preliminar al Conference League.

Meciul este programat joi, de la ora 21:45, pe stadionul Tolka Park din Dublin.

Arbitrul din Carei îi va avea alături pe asistenții Marius Florin Badea și Adrian Vornicu, în timp ce George Cătălin Roman va fi al patrulea oficial.

În prima etapă a noului sezon din Liga 1, Szabolcs Kovacs a condus partida U Cluj - Farul 2-1, care a adus un moment controversat la primul gol marcat de ardeleni.

Szabolcs Kovacs a anulat un gol marcat de Marius Ștefănescu pentru henț în partida dintre U Cluj și Farul/ Foto: sportpictures.eu

„Centralul” de 38 de ani indicase inițial aruncare de la margine pentru oaspeți, deși mingea trebuia repusă de clujeni.

Imaginile surprinse de Prima Sport 1 arată că asistentul de pe partea băncilor tehnice a indicat corect repunerea pentru gazde. Ardelenii au profitat și au executat rapid, iar Alibek Aliev a marcat.

Momentul în care arbitrul asistent indică aut pentru U Cluj. Foto: captură Prima Sport

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport