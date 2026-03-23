Business Drops #94 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 94.

Astăzi, printre altele, despre noul patron al Farului, investiția lui Erling Haaland și ultimele noutăți de la CM 2026.

1. Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, este cofondatorul unei companii care va achiziționa o parte importantă din competiția de șah Total Chess World Championship Tour. Fondul de premiere al turneului care va lua startul în 2027 va fi de 2.700.000 de dolari.

2. Statele Unite ale Americii au deblocat 875.000.000 de dolari din fondul federal de urgență pentru orașele care vor găzdui meciuri de la Cupa Mondială 2026 (11 iunie – 19 iulie). Fondurile vor fi folosite pentru asigurarea securității fizice și cibernetice. Alte 250.000.000 au fost alocate statelor pentru a proteja zona stadioanelor de potențialele amenințări cu drone.

3. Analizele indică faptul că piața turismului sportiv are un potențial însemnat din punct de vedere al investițiilor. Se estimează că aceasta va atinge valoarea de 1803 miliarde de dolari până în 2030, în contextul în care tot mai mulți sportivi și suporteri vor călători în alte orașe sau peste hotare pentru evenimente de gen.

4. UEFA a pus în vânzare biletele pentru finalele Champions League (masculin și feminin), Europa League și Conference League. Pentru ultimul act al Ligii Campionilor la masculin, care se va disputa pe 30 mai la Budapesta, prețurile tichetelor variază între 70 și 650 de euro.

5. FIFA și platforma YouTube au ajuns la o înțelegere pentru preluarea meciurilor de la Cupa Mondială 2026 (11 iunie – 19 iulie). Acordul le permite partenerilor care dețin drepturi de difuzare a jocurilor să transmită conținut pe canalele lor de YouTube.

6. Fondul de investiții Ariel Investments intenționează să direcționeze un miliard de dolari către sportul feminin. Se estimează ca veniturile generate de acest sector să ajungă la 2,5 miliarde de dolari pe an până în 2030.

7. Industria sportivă din Europa a beneficiat de sponsorizări în valoare de 24,8 miliarde de euro în 2025, în contextul în care piața totală a sponsorizărilor de pe continent a fost de 34,5 miliarde de euro. Companiile din Germania au investit 6,3 miliarde de euro pentru a beneficia de expunere prin intermediul echipelor și sportivilor.

8. PSG se află în negocieri cu Nike pentru reînnoirea contractului de sponsorizare tehnică până în 2039. Deținătoarea trofeului Champions League solicită peste 1,7 miliarde de euro pentru întreaga perioadă, sumă primită de FC Barcelona de la același brand. În prezent, clubul din Hexagon încasează 60.000.000 de euro pe sezon.

9. Gheorghe Popescu a preluat de la Gheorghe Hagi pachetul majoritar de acțiuni la Farul Constanța. De 7 ani președinte al clubului, Popescu are acum în portofoliu 70% din acțiuni, în timp ce Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica dețin câte 10%.

10. Franciza de baseball San Diego Padres se poate vinde cu o sumă record pentru MLB, 3 miliarde de dolari. Recordul la zi a fost stabilit prin tranzacția de 2,4 miliarde de dolari în care a fost implicată New York Metz.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

Citește și

