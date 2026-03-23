Business Drops #94 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv
alt-text Cristian Gheorghe
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 19:17
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 19:17
  Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 94.
  Astăzi, printre altele, despre noul patron al Farului, investiția lui Erling Haaland și ultimele noutăți de la CM 2026.
Tragedie în NHL O cunoscută jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit într-un incendiu devastator: postarea tulburătoare făcută cu o zi înainte
Citește și
Tragedie în NHL O cunoscută jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit într-un incendiu devastator: postarea tulburătoare făcută cu o zi înainte
Citește mai mult
Tragedie în NHL O cunoscută jurnalistă și cei trei copii ai săi au murit într-un incendiu devastator: postarea tulburătoare făcută cu o zi înainte

1. Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, este cofondatorul unei companii care va achiziționa o parte importantă din competiția de șah Total Chess World Championship Tour. Fondul de premiere al turneului care va lua startul în 2027 va fi de 2.700.000 de dolari.

2. Statele Unite ale Americii au deblocat 875.000.000 de dolari din fondul federal de urgență pentru orașele care vor găzdui meciuri de la Cupa Mondială 2026 (11 iunie – 19 iulie). Fondurile vor fi folosite pentru asigurarea securității fizice și cibernetice. Alte 250.000.000 au fost alocate statelor pentru a proteja zona stadioanelor de potențialele amenințări cu drone.

3. Analizele indică faptul că piața turismului sportiv are un potențial însemnat din punct de vedere al investițiilor. Se estimează că aceasta va atinge valoarea de 1803 miliarde de dolari până în 2030, în contextul în care tot mai mulți sportivi și suporteri vor călători în alte orașe sau peste hotare pentru evenimente de gen.

4. UEFA a pus în vânzare biletele pentru finalele Champions League (masculin și feminin), Europa League și Conference League. Pentru ultimul act al Ligii Campionilor la masculin, care se va disputa pe 30 mai la Budapesta, prețurile tichetelor variază între 70 și 650 de euro.

5. FIFA și platforma YouTube au ajuns la o înțelegere pentru preluarea meciurilor de la Cupa Mondială 2026 (11 iunie – 19 iulie). Acordul le permite partenerilor care dețin drepturi de difuzare a jocurilor să transmită conținut pe canalele lor de YouTube.

6. Fondul de investiții Ariel Investments intenționează să direcționeze un miliard de dolari către sportul feminin. Se estimează ca veniturile generate de acest sector să ajungă la 2,5 miliarde de dolari pe an până în 2030.

7. Industria sportivă din Europa a beneficiat de sponsorizări în valoare de 24,8 miliarde de euro în 2025, în contextul în care piața totală a sponsorizărilor de pe continent a fost de 34,5 miliarde de euro. Companiile din Germania au investit 6,3 miliarde de euro pentru a beneficia de expunere prin intermediul echipelor și sportivilor.

8. PSG se află în negocieri cu Nike pentru reînnoirea contractului de sponsorizare tehnică până în 2039. Deținătoarea trofeului Champions League solicită peste 1,7 miliarde de euro pentru întreaga perioadă, sumă primită de FC Barcelona de la același brand. În prezent, clubul din Hexagon încasează 60.000.000 de euro pe sezon.

9. Gheorghe Popescu a preluat de la Gheorghe Hagi pachetul majoritar de acțiuni la Farul Constanța. De 7 ani președinte al clubului, Popescu are acum în portofoliu 70% din acțiuni, în timp ce Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica dețin câte 10%.

10. Franciza de baseball San Diego Padres se poate vinde cu o sumă record pentru MLB, 3 miliarde de dolari. Recordul la zi a fost stabilit prin tranzacția de 2,4 miliarde de dolari în care a fost implicată New York Metz.

* Autorul pastilei săptămânale „Business Drops” pentru GOLAZO.ro este Cristian Gheorghe, fost manager la Sportul Studențesc în anii 2000. Co-autor al manualului de Marketing Sportiv, el este fondatorul Sports Business Academy și inițiator al primei scoli de marketing sportiv în ASE București

Citește și

„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Nationala
18:30
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Citește mai mult
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Buricea se apără Selecționerul României, după ce a fost acuzat că nu știe regulamentul: „Exprimarea mea a fost greșită”
Handbal
16:10
Buricea se apără Selecționerul României, după ce a fost acuzat că nu știe regulamentul: „Exprimarea mea a fost greșită”
Citește mai mult
Buricea se apără Selecționerul României, după ce a fost acuzat că nu știe regulamentul: „Exprimarea mea a fost greșită”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Știrile zilei din sport
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Nationala
23.03
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Citește mai mult
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Superliga
23.03
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Citește mai mult
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tenis
23.03
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Citește mai mult
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Nationala
23.03
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Citește mai mult
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv  Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:46
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
23:55
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
22:17
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
„N-ai cum să faci asta”  Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
22:49
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
A refuzat Dinamo Nici Stoinov  n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
Mai multe știri de ultimă oră

De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Top stiri
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Diverse
23.03
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Citește mai mult
„Democrația n-a fost înțeleasă” Adrian Mutu, despre nostalgia românilor pentru comunism: „Eu nu cred așa ceva, e ceva incomparabil”
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Superliga
23.03
Ce urmează la Rapid Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
Citește mai mult
Ce urmează la Rapid  Victor Angelescu a anunțat schimbările care ar urma să aibă loc în vară la gruparea giuleșteană
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Nationala
23.03
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Citește mai mult
„Trebuia să fie acolo” Portarul pe care Florin Niță îl vedea în locul lui Radu, ignorat de Lucescu: „Altfel stăteau lucrurile cu el”
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
B365
23.03
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu
Citește mai mult
Farmacia Hotăranu revine în viața Bucureștiului. Cu o istorie de peste 100 de ani, monumentul păstrează vitrine elegante, comandate la Viena, și va deveni muzeu

