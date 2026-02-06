Marian Huja a semnat cu CFR Cluj Fundașul central revine în Liga 1 după 7 luni

Marian Huja (26 de ani), fostul fotbalist al Petrolului, revine în Liga 1.

Fundașul româno-portughez a fost prezentat oficial de CFR Cluj, care a obținut împrumutul său de la Pogon Szczecin până la finalul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv.

Fundașul româno-portughez Marian Huja a devenit oficial jucătorul echipei CFR Cluj, a anunțat clubul din Gruia vineri seară, prin intermediul site-ului oficial.

Marian Huja a fost prezentat la CFR Cluj

Formația clujeană a ajuns la un acord cu gruparea poloneză Pogon Szczecin pentru împrumutul lui Huja până la finalul sezonului, înțelegerea incluzând și o opțiune de transfer definitiv în vară.

„CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marian Huja este noul fundaș al echipei noastre! Cluburile CFR 1907 Cluj și Pogon Szczecin au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Marian Huja până în vară, clubul nostru având opțiunea de a-l transfera definitiv.

În vârstă de 26 de ani și având o înălțime de 1.93m, Marian a început junioratul la echipa CF Belenenses, din Portugalia, țara sa natală, urmând ca apoi să facă pasul la academia clubului englez Watford FC.

Noul nostru apărător și-a făcut debutul la nivel de seniori în tricoul formației daneze HB Köge, pentru care a evoluat în 49 de partide.

În 2020, acesta a ajuns în fotbalul românesc, unde a îmbrăcat tricoul celor de la Petrolul Ploiești timp de 5 sezoane, perioadă în care a bifat 127 de apariții și a reușit să înscrie de 8 ori.

În vara anului 2025, Huja a fost transferat de formația poloneză, Pogon Szczecin, pentru care a jucat de 16 ori și a reușit să marcheze 2 goluri.

Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite alături de echipa noastră, în tricoul alb-vișiniu!”, se arată în comunicatul clubului CFR Cluj.

Marian Huja a fost vândut de Petrolul la Pogon Szczecin pentru 300.000 de euro

Fundașul central a fost vândut de Petrolul Ploiești la Pogon Szczecin în iulie 2025 pentru 300.000 de euro.

Marian Huja a avut un debut promițător la formația din Polonia însă, după sosirea antrenorului Thomas Thomasberg nu a mai fost folosit la fel de des.

Huja a evoluat pentru Pogon în 16 meciuri din 23 posibile în sezonul 2025-2026.

Conform presei din Polonia, FCSB ar fi fost interesată de serviciile lui Huja.

Alte transferuri făcute de CFR Cluj în mercato de iarnă

În actuala perioadă de mercato, CFR Cluj și-a mai întărit lotul prin aducerea atacantului suedez Alibek Aliev (Oesters IF), a fundașului bosniac Ilija Masic (Siroki Brijeg), a fundașului german Christopher Braun (FC Rapid), a portarului Mihai Popa (Torino FC), a fundașului lateral elvețian Rion Zejnullahu (KF Llapi) și a atacantului sloven Luka Zahovic (Gornik Zabrze).

CFR Cluj se află pe locul 7 în Liga 1, cu 38 de puncte, la un punct de zona de play-off.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport