Mario Camora (39 de ani), căpitanul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre problemele financiare cu care se confruntă formația din Gruia înaintea noului sezon.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Ardelenii trebuiau să plătească o datorie de 1,4 milioane o de euro până miercuri, 15 iulie, pentru a nu risca excluderea din cupele europene odată cu stagiunea 2027-2028, interdicția la transferuri sau intrarea în insolvență.

Ulterior Ioan Varga a anunțat că UEFA a prelungit termenul cu încă o săptămână.

Mario Camora: „Avem un sifon înăuntru”

Tot miercuri a avut loc o ședință la care au participat președintele Iuliu Mureșan, vicepreședintele Ciprian Deac și căpitanul Mario Camora.

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, primul din noul sezon din Liga 1 al „feroviarilor”, veteranul celor de la CFR Cluj a fost întrebat despre problemele cu care se confruntă echipa.

Fundașul stânga a răbufnit și a sugerat că cineva din cadrul clubului furnizează informații către presă.

„Ce am vorbit cu conducerea rămâne între noi. Voi (n.r. jurnaliștii) ați știut după două minute. Înseamnă că avem un sifon aici, înăuntru.

Din partea mea totul rămâne între mine, președinte și Ciprian Deac.

Orice va fi, cu siguranță că voi rămâne aici. Am rămas și când eram mai tânăr. Dacă tot vorbim de ce s-a scris, patronul a dat o declarație că se rezolvă până marți.

Atunci vom aștepta până marți și sperăm că așa o să fie. Eu voi rămâne 100% aici să ajut clubul”, a declarat Mario Camora.

Ce a declarat Ioan Varga

„Eu sunt în Africa acum și îmi pregătesc plecarea, până duminică să fiu acasă. Am derogare de la UEFA pentru o săptămână. Voi plăti totul, nu există vreo problemă. Eu nu am ajuns acasă până acum, pentru că este complicat să vin de aici în România.

Când voi ajunge acasă se va rezolva totul, se fac toate plățile. Întotdeauna am plătit, nu au fost probleme. UEFA m-a înțeles, a văzut că suntem plătitori. Eu fac eforturi, muncesc.

Și datoria de luna trecută a fost plătită fără probleme. Tocmai de asta am primit și derogare, pentru că UEFA a văzut că am plătit mereu”, declara Varga, vineri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport