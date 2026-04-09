Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!
Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce" a „fentat" FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!

alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 09:02
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 09:02
  • În mai 1990, suspendat ca antrenor, Mircea Lucescu s-a legitimat din nou ca jucător și a intrat pe teren la Dinamo, câștigând primul titlu după Revoluție.
  • Legendarul tehnician a stabilit atunci un record care rezistă și azi: cel mai vârstnic jucător din prima ligă a României.

Pe 26 martie, la barajul Turcia - România (1-0) pentru CM 2026, Mircea Lucescu devenea, la 80 de ani, 7 luni și 26 de zile, cel mai vârstnic selecționer din istorie. Un record care confirmă o carieră uriașă.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Pe lângă problemele cardiace, „Il Luce” a suferit și de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

„N-a vrut să creadă" Ovidiu Ioanițoaia explică de ce Mircea Lucescu „și-a asumat un risc fatal" și cum a reacționat când a aflat că are leucemie
„N-a vrut să creadă" Ovidiu Ioanițoaia explică de ce Mircea Lucescu „și-a asumat un risc fatal" și cum a reacționat când a aflat că are leucemie
„N-a vrut să creadă” Ovidiu Ioanițoaia explică de ce Mircea Lucescu „și-a asumat un risc fatal” și cum a reacționat când a aflat că are leucemie

Mircea Lucescu a jucat ultimul meci la aproape 45 de ani

Cu 36 de ani înainte, pe când era antrenor la Dinamo, „Il Luce” scria însă o altă pagină unică. Pe 16 mai 1990, într-un meci Sportul - Dinamo (1-1), își juca ultimele minute oficiale ca fotbalist.

Avea 44 de ani, 9 luni și 17 zile și stabilea un record care rezistă și azi: cel mai vârstnic jucător din prima ligă a României.

Sezonul 1989-1990 a fost unul atipic din toate punctele de vedere. Disputat între două lumi, înainte și după Revoluția din decembrie 1989, campionatul a fost influențat și de pregătirile pentru Coppa del Mondo din Italia, la care tricolorii se calificaseră după 20 de ani.

Dinamo se lupta la titlu cu Steaua, dar finalul de campionat a fost dat peste cap de FRF, care decisese ca, în a doua parte a returului, jucătorii convocați la națională să nu mai fie utilizați la cluburi, pentru a fi menajați.

Suspendat 3 luni ca antrenor, Mircea Lucescu s-a legitimat din nou ca fotbalist

Pentru Dinamo situația devenise complicată. Lotul era subțiat, iar tensiunile au atins apogeul după meciul cu Farul, când Mircea Lucescu a fost suspendat 3 luni pentru că i-a folosit pe Dănuț Lupu și pe Florin Răducioiu.

În fața acelei situații, Lucescu a găsit o soluție ingenioasă. Pentru a rămâne aproape de echipă și a sta pe banca tehnică, s-a legitimat din nou ca jucător înaintea partidei Sportul - Dinamo.

Minutul 76: intră Lucescu, iese Fulga

În fața a circa 10.000 de spectatori din Regie, meciul Sportul - Dinamo se apropia de final, scorul fiind 1-1. Meciul era echilibrat. În minutul 76, Mircea Lucescu a luat o decizie surprinzătoare. L-a scos pe tânărul Ionel Fulga și a intrat el pe teren, pentru ca indicațiile sale să ajungă mai ușor la jucători.

Suspendat ca antrenor, „Il Luce” devenea astfel, pentru un sfert de oră, jucător activ.

Atunci eram suspendat trei luni ca antrenor, pe motiv că folosisem internaționali ce erau în vederile naționalei pentru Mondialul din Italia. Așa că m-am legitimat ca jucător și am intrat pe finalul meciului din Regie. A fost o surpriză pentru toată lumea. Mircea Lucescu

Meciul s-a terminat 1-1, dar Dinamo avea să câștige titlul la finalul sezonului cu un punct în fața marii rivale Steaua. Astfel, Mircea Lucescu a bifat o performanță rară: campion al României atât ca antrenor, cât și ca jucător în același sezon.

Deși oficial se considera retras încă din 1982, de la Corvinul, unde a fost antrenor-jucător (1978-1982), acel sfert de oră din finalul meciului Sportul - Dinamo din 1990 a devenit, ultim meci ca fotbalist al căpitanului naționalei de la Guadalajara 1970.

401 meciuri
a jucat Mircea Lucescu în prima ligă din România: Dinamo (251), Corvinul (111), Sportul Studențesc (39)

În numele tatălui FOTO. Răzvan Lucescu a trecut prin toate stările la priveghi » Gest emoționant în memoria tatălui său
În numele tatălui FOTO. Răzvan Lucescu a trecut prin toate stările la priveghi » Gest emoționant în memoria tatălui său
În numele tatălui FOTO. Răzvan Lucescu a trecut prin toate stările la priveghi » Gest emoționant în memoria tatălui său
„Sper că nu l-am dezamăgit" VIDEO. Mircea Rednic a plâns după priveghiul lui Mircea Lucescu: „A lăsat un gol mare în inima mea"
„Sper că nu l-am dezamăgit" VIDEO. Mircea Rednic a plâns după priveghiul lui Mircea Lucescu: „A lăsat un gol mare în inima mea"
„Sper că nu l-am dezamăgit” VIDEO. Mircea Rednic a plâns după priveghiul lui Mircea Lucescu: „A lăsat un gol mare în inima mea”

Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
„Te vom iubi mereu"  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare". Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Te vom iubi mereu" Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare". Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
„Să fiți mândri că e român" VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită"
„Să fiți mândri că e român" VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită"
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Kovacs merge la Mondial Brigada românească de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
„Era împăcat cu sine"  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat..."  
„Era împăcat cu sine" Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat..."
„Era împăcat cu sine”  Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat...”  
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate"
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate"
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate”
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni

