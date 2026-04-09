Mircea Lucescu, ultimul meci ca jucător Suspendat ca antrenor, „Il Luce” a „fentat” FRF și și-a condus echipa din postura de fotbalist. A intrat pe teren la 45 de ani!

În mai 1990, suspendat ca antrenor, Mircea Lucescu s-a legitimat din nou ca jucător și a intrat pe teren la Dinamo, câștigând primul titlu după Revoluție.

Legendarul tehnician a stabilit atunci un record care rezistă și azi: cel mai vârstnic jucător din prima ligă a României.

Pe 26 martie, la barajul Turcia - România (1-0) pentru CM 2026, Mircea Lucescu devenea, la 80 de ani, 7 luni și 26 de zile, cel mai vârstnic selecționer din istorie. Un record care confirmă o carieră uriașă.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Pe lângă problemele cardiace, „Il Luce” a suferit și de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Mircea Lucescu a jucat ultimul meci la aproape 45 de ani

Cu 36 de ani înainte, pe când era antrenor la Dinamo, „Il Luce” scria însă o altă pagină unică. Pe 16 mai 1990, într-un meci Sportul - Dinamo (1-1), își juca ultimele minute oficiale ca fotbalist.

Avea 44 de ani, 9 luni și 17 zile și stabilea un record care rezistă și azi: cel mai vârstnic jucător din prima ligă a României.

Sezonul 1989-1990 a fost unul atipic din toate punctele de vedere. Disputat între două lumi, înainte și după Revoluția din decembrie 1989, campionatul a fost influențat și de pregătirile pentru Coppa del Mondo din Italia, la care tricolorii se calificaseră după 20 de ani.

Dinamo se lupta la titlu cu Steaua, dar finalul de campionat a fost dat peste cap de FRF, care decisese ca, în a doua parte a returului, jucătorii convocați la națională să nu mai fie utilizați la cluburi, pentru a fi menajați.

Suspendat 3 luni ca antrenor, Mircea Lucescu s-a legitimat din nou ca fotbalist

Pentru Dinamo situația devenise complicată. Lotul era subțiat, iar tensiunile au atins apogeul după meciul cu Farul, când Mircea Lucescu a fost suspendat 3 luni pentru că i-a folosit pe Dănuț Lupu și pe Florin Răducioiu.

În fața acelei situații, Lucescu a găsit o soluție ingenioasă. Pentru a rămâne aproape de echipă și a sta pe banca tehnică, s-a legitimat din nou ca jucător înaintea partidei Sportul - Dinamo.

Minutul 76: intră Lucescu, iese Fulga

În fața a circa 10.000 de spectatori din Regie, meciul Sportul - Dinamo se apropia de final, scorul fiind 1-1. Meciul era echilibrat. În minutul 76, Mircea Lucescu a luat o decizie surprinzătoare. L-a scos pe tânărul Ionel Fulga și a intrat el pe teren, pentru ca indicațiile sale să ajungă mai ușor la jucători.

Suspendat ca antrenor, „Il Luce” devenea astfel, pentru un sfert de oră, jucător activ.

Atunci eram suspendat trei luni ca antrenor, pe motiv că folosisem internaționali ce erau în vederile naționalei pentru Mondialul din Italia. Așa că m-am legitimat ca jucător și am intrat pe finalul meciului din Regie. A fost o surpriză pentru toată lumea. Mircea Lucescu

Meciul s-a terminat 1-1, dar Dinamo avea să câștige titlul la finalul sezonului cu un punct în fața marii rivale Steaua. Astfel, Mircea Lucescu a bifat o performanță rară: campion al României atât ca antrenor, cât și ca jucător în același sezon.

Deși oficial se considera retras încă din 1982, de la Corvinul, unde a fost antrenor-jucător (1978-1982), acel sfert de oră din finalul meciului Sportul - Dinamo din 1990 a devenit, ultim meci ca fotbalist al căpitanului naționalei de la Guadalajara 1970.

401 meciuri a jucat Mircea Lucescu în prima ligă din România: Dinamo (251), Corvinul (111), Sportul Studențesc (39)

VIDEO: cele mai noi imagini din sport