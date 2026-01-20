Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Mario Iorgulescu/ Foto: captura Tik Tok
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 18:28
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 20:12
  • Mario Iorgulescu (30 de ani), fiul președintelui LPF, Gino Iorgulescu (69 de ani), a fost dat dispărut, după ce ar fi fugit din clinica din Italia unde era internat.
  • Ulterior, acesta a declarat că a fost identificat de carabinieri și dus înapoi la clinică.

Într-un videoclip postat pe rețelele de socializare, Mario Iorgulescu și-a cerut scuze pentru declarațiile sfidătoare făcute în urmă cu câteva zile la adresa lui Melek, văduva lui Dani Vicol, bărbatul ucis de el în accidentul rutier din septembrie 2019.

Mario Iorgulescu: „Au venit carabinierii, m-au luat”

Fiul președintelui LPF a explicat că ieșirile respective au apărut pe fondul întreruperii tratamentului.

„Bună seara, vreau să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și pentru toate declarațiile pe care le-am dat. Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru ce s-a întâmplat.

Chiar îmi cer scuze și nu așa dori nimănui să se întâmple așa ceva. A fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți că nu mi-aș fi dorit în viața mea așa ceva.

Tot ce a urmat după aia, cu delirările și crizele mele, a fost din cauză că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică.

Au venit carabinierii, m-au luat, acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor, dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa.

Vă rog să mă credeți din tot sufletul meu că îmi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Inclusiv la Capatos am aberat foarte mult.Eram fugit din clinică, nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt nici măcar adevărate.

Vă rog să mă înțelegeți, să mă iertați și să vă rog să fiți cu mine, că e o perioadă foarte dificilă și pentru mine și pentru familia lui Melek. Vă rog să mă iertați, din tot sufletul”, a fost mesajul lui Mario Iorgulescu, într-un videoclip postat pe Tik Tok.

Mario Iorgulescu, declarații sfidătoare pe rețelele de socializare: „Justiția nu are ce să îmi facă”

În urmă cu câteva zile, Mario Iorgulescu a intrat într-un live pe rețelele de socializare cu Fulgy, fiul lăutarilor Ioniță și Viorica de la Clejani, care a fost și el implicat în scandaluri legate de consumul de droguri și internat în urmă cu 5 ani la Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia.

Acesta a aruncat cuvinte greu de reprodus și a acuzat familia lui Dani Vicol, bărbatul decedat în accident, că l-ar fi șantajat pe tatăl său.

„A fost un accident, n-am vrut. Nu e ca și cum am intenționat să intru cu mașina în el. Eu n-am murit pentru că am fost mai puternic. Lumea mă urăște pentru că a ascultat doar părerea lui Melek, nu a ascultat și părerea mea.

Ăla era drogat mort și nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună. Nici el n-avea ce să caute pe stradă cu 10 grame de cocaină în sânge.

Justiția din România n-are ce să-mi facă mie că am acte de handicap. În cel mai rău caz mă duc la pârnaie. Și nici la pârnaie n-au ce să-mi facă pentru că și acolo am protecție.

La jumătate de oră după accident, când eu eram în comă, unchiul sau tatăl lui i-a cerut 3 milioane de euro lui tata”, a spus Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu, condamnat la 8 ani de închisoare pentru omor din culpă

El a fost fost condamnat la 8 ani și 8 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, după ce a omorât un tânăr de 24 de ani într-un accident rutier, fiind sub influența drogurilor, în 2019. Fiul șefului LPF a trecut cu mașina pe culoarea roșie a semaforului cu 162 km/h.

Ulterior, Curtea de Apel București a decis reducerea pedepsei lui Mario Iorgulescu cu 8 luni.

Decizia Curții de Apel București este definitivă, astfel că Mario Iorgulescu rămâne cu 8 ani de executat, însă pedeapsa nu poate fi pusă în aplicare, pentru că acesta a fost scos din țară și internat într-o clinică de boli psihice, în Italia.

