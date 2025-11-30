Avertisment pentru FCSB Fotbalistul dorit în vară ar putea pleca pe bani mulți în străinătate:  „Peste 2,5 milioane de euro!”
Mario Tudose FOTO: SportPictures
Avertisment pentru FCSB Fotbalistul dorit în vară ar putea pleca pe bani mulți în străinătate: „Peste 2,5 milioane de euro!"

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 13:35
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 13:38
  • Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, susține că Mario Tudose (20 de ani), jucător dorit de FCSB, se află pe lista unor cluburi din străinătate.

FCSB a încercat să îl transfere pe Tudose în ultimele zile ale perioadei de mercato din vară, însă mutarea nu s-a concretizat.

Mario Tudose, țintă din ce în ce mai greu de atins pentru FCSB: „Sunt discuții”

La 4 luni de când FCSB a scăpat printre degete transferul fundașului de la FC Argeș, Mario Tudose ar putea ajunge în străinătate.

Mai multe cluburi ar fi pe urmele fundașului român și ale fundașului kosovar Leard Sadriu, spune Dani Coman.

Sunt discuţii pentru ambii jucători (n.r. Sadriu şi Tudose). Nu avem nicio ofertă concretă pentru niciunul dintre ei, dar sunt discuţii înaintate pentru ambii jucători.

Ambele din străinătate. Din Superliga nimic care să ne satisfacă pe noi. Au fost discuţii şi din Superliga, dar discuţiile sunt mai avansate cu echipele din străinătate.

Avem o discuţie pentru Mario Tudose la un preţ de peste 2,5 milioane de euro”, a declarat Dani Coman, potrivit fanatik.ro.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Mario Tudose, potrivit Transfermarkt

Totuși, oficialul piteștenilor a lăsat deschisă pista unui transfer al fundașului la FCSB, în ciuda tensiunilor din dintre cele două cluburi:

„Eu n-am nicio problemă cu ei şi cu nimeni. Pe mine mă interesează doar clubul meu, FC Argeş. Indiferent de echipa care îl va oferta pe Mario Tudose sau orice jucător de la FC Argeş, suntem deschişi la negocieri.

Dacă şi jucătorul îşi va dori, dacă şi noi suntem mulţumiţi de ofertă, poate să plece oriunde. Este posibil să plece amândoi”.

Cariera lui Mario Tudose

Mario Tudose este un produs al Academiei „Dani Coman” și al clubului FC Argeș. Fundașul a avut evoluții bune la nivel de juniori, motiv pentru care Benfica l-a transferat în 2021.

După doi ani petrecuți în academia echipei din Lisabona, FC Argeș a decis să îl cumpere înapoi pe fotbalist, pentru suma de 50.000 de euro plus 50% dintr-un viitor transfer.

Mario Tudose a contribuit la promovarea piteștenilor în Liga 1, fiind utilizat în 20 de meciuri de campionat, în care a reușit patru goluri și o pasă decisivă.

Ajuns în prima ligă, fundașul a fost utilizat în toate meciurile de campionat disputate și a oferit o pasă decisivă în duelul contra celor de la Csikszereda, din etapa #4 a Ligii 1, 3-1.

15:10
