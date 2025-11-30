„Vrei să pleci de la Dinamo?” Criticat din toate direcțiile, Stipe Perica a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu e frumos!”

- Dinamo - Oțelul 1-0. Stipe Perica (30 de ani), atacantul „câinilor”, vrea să ducă la bun sfârșit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”.
- Croatul încearcă să nu se lase afectat de valul de critici stârnit de cifrele sale slabe din acest sezon.
Stipe Perica a fost introdus în repriza repriza secundă a duelului dintre Dinamo și Oțelul Galați, însă nu a avut realizări notabile.
Stipe Perica a vorbit despre viitorul la Dinamo: „Nu mă gândesc”
Întrebat dacă dorește să plece de la Dinamo în perioada de mercato din ianuarie, având în vedere criticile tot mai dese la adresa sa, Stipe Perica a răspuns clar:
„Cu antrenorul am o relație normală, cum am avut din prima zi. Nu-mi caut echipă, încă mai am contract aici, nu mă gândesc la anul viitor sau la viitoarea perioadă de mercato.
Mă concentrez în fiecare zi dau 100% și să marchez goluri”, a spus Stipe Perica, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.
Galerie foto (21 imagini)
Conaționalul lui Kopic a dat de înțeles că nu este afectat de criticile primite.
„Nu sunt afectat de media, de fani. Nu este frumos să fii criticat, dar asta e parte din viața unui fotbalist. Oamenii care vin să ne vadă plătesc bilete, uneori sunt frustrați.
Este parte din meseria mea, încerc să fiu corect și să fiu la 100%. Mai am un an și jumătate contract, eu acum mă concentrez doar la meciul cu Farul”, a spus atacantul.
Stipe Perica, prestații sub așteptări în actualul sezon
Ajuns la Dinamo în perioada de transferuri din ianuarie, Stipe Perica a confirmat în returul sezonului trecut, reușind 6 goluri în 16 partide disputate în tricoul „câinilor”.
Totuși, în acest sezon, croatul nu își mai regăsește forma din stagiunea precedentă. Fotbalistul a marcat un singur gol în 12 meciuri jucate: a adus victoria în partida cu Unirea Slobozia, 1-0 în etapa #12 din Liga 1.
O accidentare suferită în vară l-a ținut departe de teren în prima parte a sezonului, iar Perica a adunat numai 401 de minute pe teren.
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|18
|38
|2
|Dinamo
|18
|34
|3
|FC Botoșani
|17
|33
|4
|U Craiova
|17
|32
|5
|FC Argeș
|18
|30
|6
|Farul Constanța
|17
|26
|7
|Oțelul Galați
|18
|24
|8
|U Cluj
|17
|23
|9
|UTA Arad
|17
|22
|10
|FCSB
|17
|21
|11
|CFR Cluj
|18
|19
|12
|Unirea Slobozia
|17
|18
|13
|Petrolul Ploiești
|17
|16
|14
|Csikszereda
|18
|16
|15
|Hermannstadt
|17
|12
|16
|Metaloglobus București
|17
|8