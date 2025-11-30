„Vrei să pleci de la Dinamo?” Criticat din toate direcțiile, Stipe Perica a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu e frumos!”

Dinamo - Oțelul 1-0. Stipe Perica (30 de ani), atacantul „câinilor”, vrea să ducă la bun sfârșit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”.

Croatul încearcă să nu se lase afectat de valul de critici stârnit de cifrele sale slabe din acest sezon.

Stipe Perica a fost introdus în repriza repriza secundă a duelului dintre Dinamo și Oțelul Galați, însă nu a avut realizări notabile.

Stipe Perica a vorbit despre viitorul la Dinamo: „Nu mă gândesc”

Întrebat dacă dorește să plece de la Dinamo în perioada de mercato din ianuarie, având în vedere criticile tot mai dese la adresa sa, Stipe Perica a răspuns clar:

„Cu antrenorul am o relație normală, cum am avut din prima zi. Nu-mi caut echipă, încă mai am contract aici, nu mă gândesc la anul viitor sau la viitoarea perioadă de mercato.

Mă concentrez în fiecare zi dau 100% și să marchez goluri”, a spus Stipe Perica, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Conaționalul lui Kopic a dat de înțeles că nu este afectat de criticile primite.

„Nu sunt afectat de media, de fani. Nu este frumos să fii criticat, dar asta e parte din viața unui fotbalist. Oamenii care vin să ne vadă plătesc bilete, uneori sunt frustrați.

Este parte din meseria mea, încerc să fiu corect și să fiu la 100%. Mai am un an și jumătate contract, eu acum mă concentrez doar la meciul cu Farul”, a spus atacantul.

Stipe Perica, prestații sub așteptări în actualul sezon

Ajuns la Dinamo în perioada de transferuri din ianuarie, Stipe Perica a confirmat în returul sezonului trecut, reușind 6 goluri în 16 partide disputate în tricoul „câinilor”.

Totuși, în acest sezon, croatul nu își mai regăsește forma din stagiunea precedentă. Fotbalistul a marcat un singur gol în 12 meciuri jucate : a adus victoria în partida cu Unirea Slobozia, 1-0 în etapa #12 din Liga 1.

O accidentare suferită în vară l-a ținut departe de teren în prima parte a sezonului, iar Perica a adunat numai 401 de minute pe teren.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 18 38 2 Dinamo 18 34 3 FC Botoșani 17 33 4 U Craiova 17 32 5 FC Argeș 18 30 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 18 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 18 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 18 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

