„Vrei să pleci de la Dinamo?” Criticat din toate direcțiile, Stipe Perica a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu e frumos!” +21 foto
Stipe Perica FOTO: IMAGO
„Vrei să pleci de la Dinamo?” Criticat din toate direcțiile, Stipe Perica a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu e frumos!”

alt-text Gabriel Neagu , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 30.11.2025, ora 10:08
alt-text Actualizat: 30.11.2025, ora 10:08
  • Dinamo - Oțelul 1-0. Stipe Perica (30 de ani), atacantul „câinilor”, vrea să ducă la bun sfârșit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”.
  • Croatul încearcă să nu se lase afectat de valul de critici stârnit de cifrele sale slabe din acest sezon.

Stipe Perica a fost introdus în repriza repriza secundă a duelului dintre Dinamo și Oțelul Galați, însă nu a avut realizări notabile.

Stipe Perica a vorbit despre viitorul la Dinamo: „Nu mă gândesc”

Întrebat dacă dorește să plece de la Dinamo în perioada de mercato din ianuarie, având în vedere criticile tot mai dese la adresa sa, Stipe Perica a răspuns clar:

„Cu antrenorul am o relație normală, cum am avut din prima zi. Nu-mi caut echipă, încă mai am contract aici, nu mă gândesc la anul viitor sau la viitoarea perioadă de mercato.

Mă concentrez în fiecare zi dau 100% și să marchez goluri”, a spus Stipe Perica, la Digi Sport, potrivit gsp.ro.

Conaționalul lui Kopic a dat de înțeles că nu este afectat de criticile primite.

„Nu sunt afectat de media, de fani. Nu este frumos să fii criticat, dar asta e parte din viața unui fotbalist. Oamenii care vin să ne vadă plătesc bilete, uneori sunt frustrați.

Este parte din meseria mea, încerc să fiu corect și să fiu la 100%. Mai am un an și jumătate contract, eu acum mă concentrez doar la meciul cu Farul”, a spus atacantul.

Stipe Perica, prestații sub așteptări în actualul sezon

Ajuns la Dinamo în perioada de transferuri din ianuarie, Stipe Perica a confirmat în returul sezonului trecut, reușind 6 goluri în 16 partide disputate în tricoul „câinilor”.

Totuși, în acest sezon, croatul nu își mai regăsește forma din stagiunea precedentă. Fotbalistul a marcat un singur gol în 12 meciuri jucate: a adus victoria în partida cu Unirea Slobozia, 1-0 în etapa #12 din Liga 1.

O accidentare suferită în vară l-a ținut departe de teren în prima parte a sezonului, iar Perica a adunat numai 401 de minute pe teren.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1838
2Dinamo1834
3FC Botoșani1733
4U Craiova1732
5FC Argeș1830
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1824
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1819
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1816
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

