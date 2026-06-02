„Țin de mic cu FCSB” A fost taxat pentru declarația făcută după promovarea în Liga 1: „Nu poți să spui asta”

FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0 (5-3 la general) . Remus Guțea (19 de ani), mijlocașul ilfovenilor, a recunoscut că este un susținător al celor de la FCSB, echipă care l-a dorit în trecut.

. Remus Guțea (19 de ani), mijlocașul ilfovenilor, a recunoscut că este un susținător al celor de la FCSB, echipă care l-a dorit în trecut. Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu l-a taxat imediat pe jucătorul ilfovenilor.

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FC Voluntari a promovat în Liga 1 după ce a învins-o, luni, pe Hermannstadt. Remus Guțea a contribuit decisiv la victorie, după ce a obținut al doilea penalty al echipei, în minutul 73.

Remus Guțea: „Țin de mic cu FCSB”

La finalul partidei de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, Remus Guțea a fost întrebat ce meci așteaptă în Liga 1, în sezonul viitor. Acesta a precizat că vrea să joace cu FCSB, echipă pe care o susține încă din copilărie.

Anul trecut, Remus Guțea a intrat în vizorul roș-albaștrilor, atunci când Mihai Stoica a rămas impresionat de calitățile sale.

„Sunt bucuros că am reuşit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru, ne-am antrenat, ce am antrenat asta am şi jucat şi suntem bucuroşi.

Eu zic că a fost un penalty foarte clar, m-a lovit din spate, m-a lovit în picior şi a fost penalty.

Cu FCSB (n.r. - e nerăbdător să joace), că ţin de mic cu FCSB ”, a declarat Remus Guțea, conform orangesport.ro.

FOTO. Penalty-ul obținut de Remus Guțea în minutul 73 al partidei FC Voluntari - Hermannstadt 3-0

Bogdan Cosmescu l-a taxat imediat pe tânărul mijlocaș: „Cum să spui că ţii cu FCSB? Poţi să ţii şi cu Real Madrid, dar nu poţi să spui aşa ceva”.

De cealaltă parte, Emil Grădinescu consideră că fotbalistul a vrut să transmită un mesaj celor de la FCSB. Mihai Stoica, Marius Baciu şi Florin Cernat au fost prezenți la meciul de luni.

„Cred că ştie el ceva, în tribună erau Baciu, MM Stoica şi Cernat. Calitatea e exprimată într-un meci de baraj de promovare în Liga 1. L-a avut adversar pe Luca Stancu (n.r. 21 de ani, fundaș la Hermannstadt)”.

250.000 de euro este cota de piață a lui Remus Guțea, conform Transfermarkt

Remus Guțea și-a început cariera la CS Mioveni, formație la care a evoluat până în ianuarie 2025. Atunci, echipa a intrat în faliment în urma problemelor financiare.

A fost transferat de FC Voluntari și s-a impus rapid la echipa antrenată de Florin Pîrvu. În acest sezon, Guțea a jucat 32 de meciui, a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive.

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