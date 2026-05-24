Tobias Christensen (26 de ani) a prefațat partida cu Universitatea Craiova, programată în ultima etapă a sezonului.

Giuleștenii au avut parte de un play-off eșuat, terminând stagiunea pe locul 5, însă jucător norvegian vrea victoria în ultima întâlnire, pentru o despărțire cum se cuvine de Costel Gâlcă, care și-a anunțat plecarea în urmă cu o săptămână.

Tobias Christensen: „Vrem să câștigăm pentru antrenorul nostru”

„E mereu important să câștigăm, asta ne dorim și cu U Craiova. Am avut urcușuri și coborâșuri sezonul ăsta, cred că am avut o perioadă foarte bună la un moment dat, dar acum, la final de sezon, suntem foarte dezamăgiți pentru locul pe care ne aflăm în clasament.

Ne așteptam să facem un sezon mai bun, dar ăsta e fotbalul, asta e viața. Nu suntem prea fericiți la final de sezon.

Vrem să câștigăm din multe motive și, desigur, pentru antrenorul nostru, pentru a ne lua rămas bun.

Mesaj pentru fani? Sperăm ca ei să vină în număr cât mai mare. Înțelegem că nu sunt fericiți cu acest sezon făcut de noi, dar le apreciem sprijinul și ne dorim să vină cât mai mulți să ne vadă câștigând mâine”, a declarat Christensen, la conferință.

Cât despre promisiunile pentru sezonul viitor, Christensen a fost destul de rezervat:

„În fotbal, e foarte greu să promiți ceva, dar pot promite că vom face tot ce e posibil pentru ca viitorul sezon să fie unul bun, așa cum am încercat și în acest sezon.

Nu e vorba că nu am încercat, dar nu am fost suficient de buni. Vom încerca tot ce putem sezonul viitor și să sperăm că va fi mai bun”.

