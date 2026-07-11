Cine va fi căpitan la FCSB Marius Baciu ia în calcul o variantă surprinzătoare: „Eu obișnuiesc să fac lucrul ăsta”

Marius Baciu (51 de ani), antrenorul celor de la FCSB, trebuie să numească un nou căpitan și dezvăluie că ia în calcul o variantă surprinzătoare.

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Darius Olaru, cel care purta banderola de căpitan, a părăsit-o pe FCSB în această vară, după ce a fost transferat de echipa belgiană Union Saint-Gilloise.

Marius Baciu, despre noul căpitan FCSB: „Poate îi dăm șansa unui jucător tânăr”

În afară de experimentații Florin Tănase, Risto Radunovic sau Juri Cisotti, care ar fi printre primele variante pentru rolul de căpitan la FCSB, Marius Baciu a anunțat că ar putea da șansa și unui jucător tânăr să poarte banderola.

„Căpitani vor fi doi-trei jucători. Ne gândim. Am discutat cu MM și cu toți. Vrem să le dăm responsabilitatea jucătorilor și cred că va fi și un vot, să vedem părerea vestiarului. Noi avem părerea noastră și vrem trei jucători care să reprezinte vestiarul.

Favoriți sunt jucătorii care au state vechi la echipă: Tănase, Risto Radunovic, care are și el peste 6 ani aici, Cisotti, Mihai Popescu. Oricare poate să fie.

Poate îi dăm șansa unui jucător tânăr, pentru că eu obișnuiesc să fac lucrul ăsta. Să motivăm un jucător care poate e într-o pasă mai proastă și are nevoie. Poate chiar căpitanii vor propune lucrul ăsta, să dăm încredere unui jucător”, a declarat Marius Baciu, conform sport.ro.

FCSB se pregătește de prima etapă a noului sezon din Liga 1. Roș-albaștrii vor juca cu FC Argeș vineri, 17 iulie, de la ora 21:30.

Marius Baciu, laude pentru Tavi Popescu: „Nu am ce să-i reproșez”

Marius Baciu a avut numai cuvinte de laudă pentru Octavian Popescu, jucător care a impresionat în ultima perioadă conducerea clubului.

„Tavi Popescu, de când am venit eu, nu am ce să-i reproșez. Absolut nimic! Chiar înainte de meci am avut niște discuții cu el. I-am dat toată încrederea, e un jucător important pentru noi.

Nu ai cum să uiți fotbalul, e tânăr. Sunt tineri care nu joacă tineri sau nu fac un sport și au momente când se mai pierd, așa, în anumite lucruri.

El s-a ridicat la un nivel foarte bun, s-a pregătit foarte bine, la fel ca ceilalți colegi. Eu sper să fie foarte bine și în campionat și să aibă continuitate în lucruri bune și lucruri bune pentru echipă.

Și așa e imposibil să nu iasă în evidență”, a mai spus Marius Baciu.

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În sezonul trecut, Tavi Popescu a marcat 2 goluri și a oferit 3 pase decisive în 41 de meciuri jucate pentru FCSB în toate competițiile.

În cele 6 sezoane petrecute până acum la FCSB, Tavi Popescu a bifat 226 de meciuri, a marcat 27 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

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FCSB s-a întors în țară după stagiul de pregătire pe care l-a efectuat la Venray, acolo unde a disputat două meciuri amicale: 0-4 cu Union Saint-Gilloise și 1-0 cu Al-Jazira.

După meciul cu FC Argeș, pentru FCSB urmează prima manșă a „dublei” cu Auda, din turul 2 preliminar al Conference League. Meciul se va juca pe 23 iulie, la București.

Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 30 iulie, în Letonia.

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