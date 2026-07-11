Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul celor de la FC Botoșani, vede în Jovan Markovic (25 de ani) unul dintre oamenii-cheie ai echipei în noul sezon.

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Rămas liber de contract după despărțirea de Farul, atacantul trecut și pe la Universitatea Craiova își va continua cariera în Liga 1.

Marius Croitoru, despre Jovan Markovic: „A venit momentul în care a conștientizat asta”

Markovic a semnat cu FC Botoșani, iar Marius Croitoru speră să-l să îl readucă la parametrii fizici optimi.

„Am avut un cantonament bun, fără accidentări, cu meciuri puternice. Mai avem nevoie de 3-4 jucători ca să putem avea un lot complet, atât din punct de vedere numeric, cât și valoric. Sper să îi găsesc. Markovic a venit și a făcut pregătirea cu noi.

Eu l-am adus. Mi-a plăcut mereu să lucrez cu jucători talentați și mi-a fost ușor să fac asta. Cred că a venit momentul în care a conștientizat și el că se află într-un moment important al carierei.

Dar să știți că nu este singurul vinovat, sunt multe lucruri care au dus la evoluția lui. Se aștepta lumea ca el să fie un jucător de mare viitor, care trebuia să fie de mai mult timp în străinătate. Din păcate, nu a reușit, deși este un mare talent”, a declarat Croitoru, citat de sptfm.ro.

Markovic (drepta) a marcat doar 6 goluri în 24 de apariții în sezonul 2025/2026/ Foto: sportpictures.eu

Marius Croitoru: „Dumnezeu i-a dat talent mult și el nu a făcut nimic”

Tehnicianul moldovenilor a explicat că una dintre principalele dificultăți ale atacantului este legată de greutate.

Cu toate acestea, Croitoru a dezvăluit că Markovic a început să facă progrese, iar acum cântărește sub 90 de kg.

„Îl pun și pe cântar, pentru că acesta este cel mai mare adversar al lui. Nu poți să ai atâta talent și să nu realizezi că singurul tău adversar ești tu însuți.

Sper că a înțeles, în ceasul al doisprezecelea, că în fotbal lucrurile sunt diferite. Ca să reușești în viață trebuie să faci sacrificii. Problema cu greutatea a existat mereu. I-am explicat cât de jos a ajuns față de unde trebuia să fie.

Dumnezeu i-a dat multe, iar din acest punct de vedere nu a reușit să valorifice nimic. Este păcat. Sper că a înțeles, din discuțiile pe care le-am avut, că el este principalul său adversar.

A ajuns sub 90 de kilograme, ceea ce îmi doream. Mai are de muncit. Nu este gras, dar vreau mai mult”, a concluzionat Croitoru.

400.000 de euro este cota lui Markovic, potrivit transfermarkt.ro

Universitatea Craiova, Academica Clinceni, Oțelul Galați și Hermannstadt sunt echipele pentru care a mai evoluat atacantul de-a lungul carierei.

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