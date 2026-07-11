Bîrligea vrea să uite sezonul trecut Nu-și explică nici acum eșecul FCSB: „2+2 fac 4, la noi dădea ZERO!”

Daniel Bîrligea (26 de ani), atacantul celor de la FCSB, vrea să uite cât mai repede sezonul 2025/2026.

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Stagiunea trecută a fost una sub așteptări pentru FCSB, care venea după două titluri consecutive.

Roș-albaștrii au fost nevoiți să joace în play-out și și-au salvat sezonul pe ultima sută de metri, în urma victoriilor cu FC Botoșani (4-3) și Dinamo (2-1), de la barajul pentru Conference League.

Nici pentru Bîrligea situația nu a fost una roz. Atacantul a stat mai mult accidentat și a bifat 37 de meciuri jucate. A marcat 13 goluri și 6 pase decisive.

Daniel Bîrligea: „La matematică, 2+2 fac 4, la noi dădea zero”

După ce nu și-a putut ajuta coechipierii în finalul sezonului, Bîrligea a revenit pe gazon la meciurile amicale jucate de FCSB în această vară (0-4 cu Royal Union SG și 1-0 cu Al Jazira).

Vârful de 26 de ani a făcut o analiză sinceră a sezonului trecut și speră ca lucrurile să nu se mai repete și în noua stagiune.

„Vorbeam zi de zi, la antrenamente şi acasă, despre ce se întâmplă, cum se întâmplă şi de ce se întâmplă.

Au fost momente în care ne uitam unii la alţii şi ne întrebam ce putem face. Nu ştiam. Nu ne ieşea nimic. La matematică, 2+2 fac 4, la noi 2+2 dădea zero… Nimic.

Am căutat soluţii, am schimbat multe: antrenamente, tactică, jucători… Nu ştiu, a fost un an de excepţie, dar în sens negativ. Sper să nu se mai întâmple, pentru că nu e uşor. Cu siguranţă nu e uşor să treci prin asemenea momente.

Poate că nu tot anul a fost atât de rău, dar au existat perioade prin care e greu să treci, atât ca jucător, cât şi în viaţa personală, inclusiv în relaţia cu familia şi prietenii. Pentru că, uneori, nici prietenii nu-ţi mai sunt aproape”, a declarat Bîrligea, citat de prosport.ro.

Daniel Bîrligea: „Lumea îţi este alături când îţi merge bine, dar când îţi este mai greu te uiţi în jur şi nu prea… nu mai vezi aceleaşi persoane”

Bîrligea a dezvăluit și că s-a simțit singur în momentele grele de la club.

„Ca fotbalist, nu trebuie să te mulţumeşti niciodată cu ceea ce ai avut, pentru că poţi pierde foarte repede totul. Trebuie să munceşti mereu pentru ceea ce îţi doreşti să ai în viitor. Munca de astăzi îţi aduce rezultatele de mâine.

Din ce am învăţat eu ca om în sezonul trecut, pot spune că eşti puternic, dar eşti şi mai puternic atunci când crezi în tine şi nu aştepţi ca alţii să creadă în tine. Asta e doar o parte.

Lumea îţi este alături când îţi merge bine, dar când îţi este mai greu te uiţi în jur şi nu prea… nu mai vezi aceleaşi persoane” , a concluzionat atacantul de la FCSB.

4.500.000 de euro este cota lui Bîrligea, potrivit transfermarkt.ro

Bîrligea mai are contract cu FCSB până în vara lui 2029, dar Gigi Becali i-a fixat o clauză de reziliere de 15 milioane de euro.

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