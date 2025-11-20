„Lucescu îi știe bine”  Marius Lăcătuș a ales adversarul ideal pentru România, la barajul de calificare pentru CM 2026
Marius Lăcătuș/ Foto: GOLAZO.ro
Nationala

„Lucescu îi știe bine" Marius Lăcătuș a ales adversarul ideal pentru România, la barajul de calificare pentru CM 2026

Alexandru Smeu, Vlad Nedelea, Iosif Popescu
Publicat: 20.11.2025, ora 09:59
Actualizat: 20.11.2025, ora 10:00
  • Marius Lăcătuș (61 de ani), fost internațional, a vorbit despre parcursul României în preliminariile CM 2026 și a dezvăluit ce adversară își dorește pentru „tricolori” la baraj.
  • Tragerea la sorți a play-off-ului de calificare la turneul final de anul viitor are loc azi de la ora 14:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Antena 1.

România va face parte din urna 4 la tragerea la sorți și poate juca în semifinala barajului cu Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.

Meciul va avea loc în martie 2026.

Marius Lăcătuș vrea Ucraina la baraj: „Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul de acolo”

Prezent la premiera de la București a filmului despre cariera lui Ladislau Boloni, fostul său coleg de la Steaua și echipa națională, Marius Lăcătuș a dezvăluit că își dorește ca România să întâlnească Ucraina din două motive.

„Fiara” consideră că un atu important este și experiența îndelungată dobândită de Mircea Lucescu în fotbalul din Ucraina.

„E greu să spun care e cea mai accesibilă națională, dar vă pot spune echipa cu care aș dori eu să joace România.

Mă refer la Ucraina, datorită faptului că nu joacă acasă și, în al doilea rând, mă bazez pe faptul că domnul Lucescu cunoaște foarte bine fotbalul ucrainean și fotbaliștii din Ucraina sau cei care joacă în străinătate” a declarat Marius Lăcătuș.

România a întâlnit Ucraina și la EURO 2024. Acolo, „tricolorii” s-au impus fără drept de apel, scor 3-0.

Din cauza războiului, selecționata antrenată de Serhiy Rebrov își joacă meciurile considerate pe teren propriu în Polonia sau Germania.

Marius Lăcătuș: „Să sperăm că lucrurile vor reveni la normal”

Lăcătuș este convins că România poate reveni la Campionatul Mondial pentru prima dată din 1998 încoace.

Jocul „tricolorilor” din meciul cu Austria (1-0) i-a dat speranțe fostului mare jucător al Stelei și al echipei naționale.

„Să sperăm că ne vom califica, lucrurile să revină la normal. Mă refer la meciul cu Austria care mie mi-a plăcut în mod deosebit. Am demonstrat că se poate, nu am jucat contra unei echipe oarecare.

Am avut un meci foarte foarte bun. Cred că de acolo ar trebui să plece jucătorii, cu gândul la ceea ce trebuie să facă pentru meciurile de baraj. Să sperăm din tot sufletul că vor fi mai multe meciuri. Vom fi alături de ei, îi vom susține.

Dar cei mai importanți actori sunt ei, cei din teren. Indiferent de ceea ce se spune, sunt sigur că domnul Lucescu va pregăti jocul exact așa cum trebuie, pentru că la experiența dânsului nu are cum să o facă altfel” a concluzionat Lăcătuș.

Să sperăm că această generație va reuși să lege calificarea de la EURO cu încă una la Mondial. Marius Lăcătuș, legendă a Stelei

Primul baraj pentru calificarea la Mondial va avea loc pe 26 martie 2026. Dacă va merge mai departe, România va juca meciul decisiv 5 zile mai târziu.

2
este numărul Campionatelor Mondiale la care a participat Marius Lăcătuș cu naționala României (1990 și 1998)

