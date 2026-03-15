Se îngroașă gluma pentru Șumudică VIDEO.   A 10-a înfrângere de la revenirea în Arabia Saudită
Se îngroașă gluma pentru Șumudică VIDEO. A 10-a înfrângere de la revenirea în Arabia Saudită

alt-text Publicat: 15.03.2026, ora 00:21
alt-text Actualizat: 15.03.2026, ora 01:34
  • Al Shabab - Al-Okhdood 2-0. Echipa antrenată de Marius Șumudică (55 de ani) a ajuns la șase înfrângeri în ultimele șapte meciuri de campionat.

Marius Șumudică traversează o perioadă foarte complicată pe banca celor de la Al-Okhdood. Tehnicianul român a înregistrat a 10-a înfrângere de la revenirea în Arabia Saudită.

Al Shabab - Al-Okhdood 2-0. A 10-a înfrângere pentru Marius Șumudică în Arabia

Meciul din runda #26 a început cum nu se poate mai rău pentru Al-Okhdood.

După ce Abdezzarak Hamdallah (35 de ani) a ratat o ocazie imensă în minutul 7 al partidei, gazdele au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, în urma unei intervenții imprudente asupra lui Yannick Carrasco (32 de ani).

Același Hamdallah și-a asumat responsabilitatea și nu a mai ratat de la punctul cu var. 1-0 în minutul 19.

Gazdele au continuat să controleze jocul, iar Carrasco și-a trecut și el numele pe tabela de marcaj în minutul 58.

Fostul jucător de la AS Monaco și Atletico Madrid a finalizat cu un șut puternic din interiorul careului.

Inițial, reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid, însă după analiza VAR golul a fost validată.

În urma acesui rezultat, Al Shabab este pe locul 12, cu 29 de puncte, în timp ce Al-Okhdood tremură serios pentru rămânerea în primul eșalon din Arabia Saudită.

Echipa antrenată de Marius Șumudică ocupă locul 17, poziție direct retrogradabilă, cu 13 puncte, la 9 în spatele celor de la Damac, prima formație aflată deasupra liniei roșii.

Campionatul din Arabia Saudită va lua o pauză timp de două săptămâni, următoarea etapă fiind programată abia la începutul lunii aprilie.

2 victorii
are Marius Șumudică pe banca lui Al-Okhdood (1-0 cu Al Kholood și 3-1 cu Al Najma)

Rezumat VIDEO. Al Shabab - Al-Okhdood 2-0

