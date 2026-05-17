Andrei Preda, liderul Peluzei Sud Craiova, a făcut o postare prin care a sugerat că ar fi intrat în posesia trofeului Superligii, pregătit pentru derby-ul din această seară.

Clubul Sportiv Universitatea Craiova și FCU Craiova, clubul patronul de Adrian Mititelu, se află într-un conflict legat de identitate de foarte mult timp, cele două peluze din oraș, Nord și Sud 1997, separându-se la rândul lor.

Azi, chiar înaintea meciului care ar putea aduce titlul în Bănie, liderul Peluzei Sud, Andrei Preda, a postat pe Facebook o fotografie cu trofeul Superligii, susținând că ar fi intrat în posesia acestuia în timpul pregătirilor făcute de LPF.

Imaginea postată pe Facebook de Andrei Preda

LPF a reacționat rapid și a transmis pe pagina Superligii că trofeul este în siguranță, alături de o serie de fotografii cu aceasta în mai multe zone ale Craiovei.

Astfel, trofeul postat de suporterul echipei lui Adrian Mititelu reprezintă, cel mai probabil, o replică a celui oficial, folosită la alte evenimente, informează gsp.ro.

Ulterior, Andrei Preda a șters postarea de pe profilul său de Facebook.

Universitatea Craiova a cucerit deja Cupa României 2026, în fața celor de la U Cluj, iar suflarea din Bănie așteaptă eventul în această seară, chiar pe „Ion Oblemenco, împotriva aceluiași adversar.

