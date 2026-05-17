Scandări homofobe înainte de Craiova - U Cluj VIDEO: Ce au strigat ultrașii olteni în repetate rânduri și care au fost țintele acestora
Publicat: 17.05.2026, ora 18:57
Actualizat: 17.05.2026, ora 19:31
  • Cu câteva ore înaintea meciului care poate fi decisiv pentru titlu, pe străzile Craiovei au răsunat din nou scandări care confundă pasiunea pentru fotbal cu ura.
  • Ultrașii olteni au strigat în nenumărate rânduri: „La Dinamo și la Cluj băieții se dau cu ruj”.

Astfel de scandări au devenit recurente printre ultrașii din România, unde adversarii sunt adesea asociați cu stereotipuri legate de orientarea sexuală sau de feminitate, folosite ca forme de insultă și intimidare simbolică.

Referirile la homosexualitate sunt folosite ca instrument de ridiculizare a adversarului, indiferent de orientarea sexuală reală a celor vizați.

Ultrașii olteni au scandat în nenumărate rânduri: „La Dinamo și la Cluj băieții se dau cu ruj”.

De-a lungul timpului, organizațiile pentru drepturile omului și mai multe instituții internaționale au atras atenția asupra prezenței frecvente a mesajelor discriminatorii pe stadioane, inclusiv în România.

Fenomenul nu este unul izolat. În ultimii ani, fotbalul românesc s-a confruntat în repetate rânduri cu sancțiuni și controverse generate de comportamentul unor galerii: scandări rasiste, xenofobe sau homofobe, bannere cu mesaje extremiste și incidente violente între suporteri.

De cele mai multe ori, reacțiile oficiale au venit sub forma unor amenzi sau suspendări parțiale de stadion, însă criticii spun că măsurile nu au produs schimbări semnificative în cultura tribunelor.

U Craiova - U Cluj (înainte de meci). Foto: Vlad Nedelea / Theodor Jumătate

Și sâmbătă seară, pe arena Arcul de Triumf, au existat două episoade de rasism:

Mititelu, altă țintă a ultrașilor Universității Craiova

În drumul lor spre stadionul „Ion Oblemenco”, unde se va juca partida cu U Cluj, suporterii olteni au trecut și pe lângă sediul FCU Craiova din centrul orașului.

Rivalitatea dintre cele două cluburi din Craiova a ieșit la iveală, fanii folosind un limbaj vulgar la adresa finanțatorului lui FCU: „Mititelu, m***, Mititelu” și „Sclavii Mititelului, rușinea orașului”.

