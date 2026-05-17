Scandări homofobe înainte de Craiova - U Cluj VIDEO: Ce au strigat ultrașii olteni în repetate rânduri și care au fost țintele acestora

Cu câteva ore înaintea meciului care poate fi decisiv pentru titlu, pe străzile Craiovei au răsunat din nou scandări care confundă pasiunea pentru fotbal cu ura.

Ultrașii olteni au strigat în nenumărate rânduri: „La Dinamo și la Cluj băieții se dau cu ruj”.

Astfel de scandări au devenit recurente printre ultrașii din România, unde adversarii sunt adesea asociați cu stereotipuri legate de orientarea sexuală sau de feminitate, folosite ca forme de insultă și intimidare simbolică.

VIDEO. Scandări homofobe înainte de Craiova - U Cluj

Referirile la homosexualitate sunt folosite ca instrument de ridiculizare a adversarului, indiferent de orientarea sexuală reală a celor vizați.

De-a lungul timpului, organizațiile pentru drepturile omului și mai multe instituții internaționale au atras atenția asupra prezenței frecvente a mesajelor discriminatorii pe stadioane, inclusiv în România.

Fenomenul nu este unul izolat. În ultimii ani, fotbalul românesc s-a confruntat în repetate rânduri cu sancțiuni și controverse generate de comportamentul unor galerii: scandări rasiste, xenofobe sau homofobe, bannere cu mesaje extremiste și incidente violente între suporteri.

De cele mai multe ori, reacțiile oficiale au venit sub forma unor amenzi sau suspendări parțiale de stadion, însă criticii spun că măsurile nu au produs schimbări semnificative în cultura tribunelor.

Și sâmbătă seară, pe arena Arcul de Triumf, au existat două episoade de rasism:

În repriza a doua a meciului Dinamo - CFR Cluj 0-0, dinspre tribuna a doua s-au auzit de mai multe ori sunete care imitau o maimuță atunci când Christopher Braun, Tidiane Keita sau Sheriff Sinyan se aflau în posesia balonului. Braun le-a bătut obrazul respectivilor, lucru care n-a părut să-i calmeze.

Apoi, la finalul partidei, în momentul în care Daniel Pancu se afla pe gazon și îi saluta pe fanii clujeni, suporterii lui Dinamo l-au luat la țintă pe antrenorul lui CFR și au scandat de mai multe ori „țiganule”.

Mititelu, altă țintă a ultrașilor Universității Craiova

În drumul lor spre stadionul „Ion Oblemenco”, unde se va juca partida cu U Cluj, suporterii olteni au trecut și pe lângă sediul FCU Craiova din centrul orașului.

Rivalitatea dintre cele două cluburi din Craiova a ieșit la iveală, fanii folosind un limbaj vulgar la adresa finanțatorului lui FCU: „Mititelu, m***, Mititelu” și „Sclavii Mititelului, rușinea orașului”.

