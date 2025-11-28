„Două transferuri ratate” Marius Șumudică a identificat cea mai mare problemă de la Rapid: „Nu e atacant de titlu!”
Marius Șumudică
Superliga

„Două transferuri ratate” Marius Șumudică a identificat cea mai mare problemă de la Rapid: „Nu e atacant de titlu!”

George Neagu
Publicat: 28.11.2025, ora 16:39
alt-text Actualizat: 28.11.2025, ora 16:39
  • Marius Șumudică (54 de ani), fost antrenor la Rapid, a criticat două transferuri făcute de giuleșteni în vară: „Nu poate fi atacant de titlu!”.

Criticile fostului antrenor al Rapidului din perioada 2024-2025 vin după înfrângerea categorică suferită de giuleșteni cu CFR Cluj, scor 0-3, în etapa 17 din Liga 1.

Marius Șumudică, despre Baroan și Jambor: „Două transferuri ratate”

Atacanții Antoine Baroan (25 de ani) și Timotej Jambor (22 de ani) au fost aduși de Rapid în această vară, însă Șumudică crede că cei doi nu sunt destul de valoroși pentru o echipă cu pretenții la titlu.

În plus, tehnicianul consideră că Elvir Koljic ar fi mult mai potrivit pentru postul de atacant decât Baroan.

„Să mă ferească Dumnezeu, l-am văzut și pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400.000 pe el. Păi dacă pui 400.000 de euro pe care i-a plătit și aduni și salariul jucătorului, niciodată nu poți să mai spui că îi dădeai bani mulți lui Boupendza.

Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte. E incomparabil. Boupendza a venit liber și a fost vândut pe 800.000 de euro.

Baroan nu poate fi atacant de titlu. Nu e atacant de 400.000. Nici Jambor nu e jucător de un milion la acest moment. Două transferuri ratate.

Nu înțeleg ce se întâmplă cu Koljic. Nu e problema mea. Gâlcă știe mai bine. N-ai cum să joci cu Baroan în locul lui Koljic. Probabil există probleme pe care eu nu le știu. Mă depășește.

Din punct de vedere valoric, e o diferență între cei doi. Nu ai cum să joci cu Baroan”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

VIDEO: Antoine Baroan a marcat ultima oară pentru Rapid pe 4 august, în 2-1 cu FC Botoșani

În partida cu CFR Cluj din etapa 17, Baroan a fost titular și a jucat până în minutul 75, atunci când a fost înlocuit cu Jambor.

Vârfurile giuleștenilor nu au dat randament, iar echipa din Gruia a câștigat partida la scor de neprezentare, 3-0, grație golurilor marcate de Andrei Cordea (48 și 71) și Korenica (77).

Marius Șumudică: „Au nevoie de un fundaș central și un număr 9”

Marius Șumudică a continuat și a precizat că dacă Rapid vrea să lupte pentru titlu, atunci echipa pregătită de Costel Gâlcă trebuie să aducă noi jucători în perioada de mercato din iarnă.

„Ciobotariu a fost accidentat. A stat două luni. Rapid, dacă vrea să se bată la titlu, are nevoie de un fundaș central. Au nevoie de un număr 9, clar de tot. Depinde ce sistem va alege Gâlcă.

Dacă era Bolgado, erau acoperiți. O să crească și Ciobotariu. E un jucător de valoare, dar când stai două luni e greu”, a adăugat tehnicianul.

Ei suferă în atac. Dacă se întâmplă ceva cu Koljic… Baroan nu e o soluție. Eu i-aș da drumul în iarnă. Marius Șumudică, fost antrenor Rapid

În acest moment, Rapid este lider în Liga 1 cu 35 de puncte obținute după 17 etape.

Pentru giuleșteni urmează meciul cu Csikszereda de vineri, 28 noiembrie, din cadrul etapei 18.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1735
2FC Botoșani1733
3U Craiova1732
4Dinamo1731
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1724
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1719
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1716
14Csikszereda1716
15Hermannstadt1712
16Metaloglobus București178

CFR Cluj liga 1 Marius Sumudica rapid Timotej Jambor antoine baroan
