„Două transferuri ratate” Marius Șumudică a identificat cea mai mare problemă de la Rapid: „Nu e atacant de titlu!”

Marius Șumudică (54 de ani), fost antrenor la Rapid, a criticat două transferuri făcute de giuleșteni în vară: „Nu poate fi atacant de titlu!”.

Criticile fostului antrenor al Rapidului din perioada 2024-2025 vin după înfrângerea categorică suferită de giuleșteni cu CFR Cluj, scor 0-3, în etapa 17 din Liga 1.

Marius Șumudică, despre Baroan și Jambor: „Două transferuri ratate”

Atacanții Antoine Baroan (25 de ani) și Timotej Jambor (22 de ani) au fost aduși de Rapid în această vară, însă Șumudică crede că cei doi nu sunt destul de valoroși pentru o echipă cu pretenții la titlu.

În plus, tehnicianul consideră că Elvir Koljic ar fi mult mai potrivit pentru postul de atacant decât Baroan.

„Să mă ferească Dumnezeu, l-am văzut și pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400.000 pe el. Păi dacă pui 400.000 de euro pe care i-a plătit și aduni și salariul jucătorului, niciodată nu poți să mai spui că îi dădeai bani mulți lui Boupendza.

Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte. E incomparabil. Boupendza a venit liber și a fost vândut pe 800.000 de euro.

Baroan nu poate fi atacant de titlu. Nu e atacant de 400.000. Nici Jambor nu e jucător de un milion la acest moment. Două transferuri ratate.

Nu înțeleg ce se întâmplă cu Koljic. Nu e problema mea. Gâlcă știe mai bine. N-ai cum să joci cu Baroan în locul lui Koljic. Probabil există probleme pe care eu nu le știu. Mă depășește.

Din punct de vedere valoric, e o diferență între cei doi. Nu ai cum să joci cu Baroan”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

VIDEO: Antoine Baroan a marcat ultima oară pentru Rapid pe 4 august, în 2-1 cu FC Botoșani

În partida cu CFR Cluj din etapa 17, Baroan a fost titular și a jucat până în minutul 75, atunci când a fost înlocuit cu Jambor.

Vârfurile giuleștenilor nu au dat randament, iar echipa din Gruia a câștigat partida la scor de neprezentare, 3-0, grație golurilor marcate de Andrei Cordea (48 și 71) și Korenica (77).

Marius Șumudică: „Au nevoie de un fundaș central și un număr 9”

Marius Șumudică a continuat și a precizat că dacă Rapid vrea să lupte pentru titlu, atunci echipa pregătită de Costel Gâlcă trebuie să aducă noi jucători în perioada de mercato din iarnă.

„Ciobotariu a fost accidentat. A stat două luni. Rapid, dacă vrea să se bată la titlu, are nevoie de un fundaș central. Au nevoie de un număr 9, clar de tot. Depinde ce sistem va alege Gâlcă.

Dacă era Bolgado, erau acoperiți. O să crească și Ciobotariu. E un jucător de valoare, dar când stai două luni e greu”, a adăugat tehnicianul.

Ei suferă în atac. Dacă se întâmplă ceva cu Koljic… Baroan nu e o soluție. Eu i-aș da drumul în iarnă. Marius Șumudică, fost antrenor Rapid

În acest moment, Rapid este lider în Liga 1 cu 35 de puncte obținute după 17 etape.

Pentru giuleșteni urmează meciul cu Csikszereda de vineri, 28 noiembrie, din cadrul etapei 18.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 17 35 2 FC Botoșani 17 33 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 17 31 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 17 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 17 16 14 Csikszereda 17 16 15 Hermannstadt 17 12 16 Metaloglobus București 17 8

