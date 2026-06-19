Vikingii cuceresc Mondialul VIDEO. Din Boston până în Norvegia! Fanii, sursă de inspirație pentru parlamentari. Imagini fabuloase

Parlamentarii norvegieni și-au exprimat într-un mod inedit susținerea pentru naționala de fotbal, una dintre echipele care au impresionat în prima fază a grupelor CM 2026.

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Norvegia a debutat cu o victorie la Mondial, 4-1 cu Irak, iar în evidență au ieșit și fanii selecționatei pregătite de Stale Solbakken. În tribune, dar și în afara acestora.

Fanii Norvegiei fac spectacol la Mondial. Și acasă, în Parlament

Înaintea partidei cu Irak, suporterii Norvegiei și-au demonstrat ingeniozitatea la metroul din Boston. Aceștia s-au așezat cu spatele pe treptele scării rulante și au vâslit în sincron. Mulți dintre ei purtau căști de vikingi.

You see an escalator at the Boston Garden, Norwegians see the opportunity to get in some rowing reps pic.twitter.com/LxusqEhQPv — Barstool Sports (@barstoolsports) June 16, 2026

Ulterior, mii de fani au repetat mișcarea pe Gillette Stadium. Suporterii îmbrăcați în tricouri roșii au oferit o priveliște impresionantă, imitând mișcările celor care vâslesc într-o corabie vikingă.

Incredible view of Norwegian fans at Gillette Stadium doing the Viking row during their match their match pic.twitter.com/siUB3KSqHV — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) June 18, 2026

În Oslo, ședința parlamentară de joi a fost întreruptă pentru scurt timp când președintele Masud Gharahkhani le-a sugerat deputaților să-i copieze pe suporteri pentru a arăta sprijinul națiunii față de echipa aflată la Mondial.

Parlamentarii au răspuns cu entuziasm. Aceștia au depășit granițele partidelor, au imitat vâslitul vikingilor și au strigat „Ro!” precum strămoșii lor scandinavi, oameni ai mării.

Corăbiile vikinge au început să fie folosite spre sfârșitul secolului al VIII-lea. Aceste nave aveau între șase și 16 bănci de vâslit și o lungime cuprinsă între 16 și 25 de metri, potrivit warfarehistorynetwork.com.

Marți, 23 iunie, de la 03:00 (ora României), naționala Norvegiei se va duela cu Senegal în grupa I a Campionatului Mondial.

Partida va avea loc pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey. Arena, care va găzdui și finala din 19 iulie, are o capacitate de 82.500 de locuri.

CM 2026, clasamentul grupei I

Loc/Echipă Golaveraj Puncte 1. Norvegia 4-1 3 2. Franța 3-1 3 3. Senegal 1-3 0 4. Irak 1-4 0

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