„Refuzăm să mai validăm acest experiment” FCD Sud, mesaj dur pentru conducerea lui Dinamo: „Ne limităm la meciurile din deplasare” +19 foto
Sursa: Fotomontaj GOALZO.ro / Raed Krishan / Instagram, @fcd.sud
Superliga

„Refuzăm să mai validăm acest experiment” FCD Sud, mesaj dur pentru conducerea lui Dinamo: „Ne limităm la meciurile din deplasare”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.06.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 19.06.2026, ora 09:59
  • FCD Sud, una dintre grupările importante ale suporterilor dinamoviști, a anunțat că întrerupe orice formă de colaborare și comunicare cu actuala conducere a clubului Dinamo.
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Decizia vine după mai multe luni de tensiuni între suporteri și management, accentuate de schimbarea identității vizuale a clubului.

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FCD Sud, mesaj dur pentru conducerea lui Dinamo: „Ne limităm la meciurile din deplasare”

FCD Sud spune că a lucrat alături de club la mai multe propuneri legate de identitatea lui Dinamo, dar susține că acestea nu au fost luate în seamă de conducere.

„Anunțăm public încetarea oricărei forme de colaborare și comunicare cu managementul actual al clubului Dinamo. Decizia noastră este rezultatul unui lung șir de acțiuni care demonstrează, fără echivoc, că actuala conducere este incompatibilă cu exigențele acestui blazon.

Am investit timp și expertiză într-un grup de lucru care a livrat materiale strategice de o valoare incontestabilă pentru viitorul identitar al clubului.

Din păcate, calitatea acestor documente a fost ignorată de un management care fie nu a avut capacitatea de a le parcurge, fie a ales să le trateze cu o superficialitate jignitoare.

Această atitudine, dublată de o desconsiderare constantă a timpului și a efortului depus de partenerii de dialog, denotă o lipsă totală de profesionalism”, au notat suporterii, în comunicatul emis.

Ruptura dintre suporteri și conducere vine pe fondul scandalului legat de noua siglă a lui Dinamo pe care clubulul a prezentat-o în luna mai și care ar urma să fie folosită din sezonul 2026/2027.

În comunicatul de prezentare, Dinamo descria noua emblemă drept un simbol construit în jurul ideilor de „geometrie, control și forță”.

„Este fascinant să auzi despre «geometrie, control și forță» din gura celui care preferă platourile de televiziune în detrimentul birourilor clubului. La urma urmei, «În viață, joacă teatru numai cei care n-au niciun rol».

Dinamo nu este un «start-up». Dinamo este o instituție. Cine tratează acest blazon ca pe un proiect personal sau ca pe un test de piață nu are ce căuta la conducerea lui.

În consecință, FCD SUD refuză să mai valideze acest experiment, iar începând cu noul sezon, prezența noastră se va limita exclusiv la meciurile din deplasare.

Facem apel la toți dinamoviștii să ni se alăture în acest demers: vă chemăm să susțineți echipa acolo unde valorile și sacrificiul prevalează asupra oricărui calcul de marketing. Toți cei care sunt în asentimentul nostru sunt așteptați să se ralieze acestui protest”, au reacționat fanii lui Dinamo.

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net
Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net

Galerie foto (19 imagini)

Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Prezentarea noii steme a lui Dinamo. Foto: Sports Net Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo Noua sigla a lui Dinamo FOTO FB Dinamo
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Schimbarea siglei clubului a fost contestată de o parte importantă a galeriei. Peluza Cătălin Hîldan și grupurile care alcătuiesc FCD Sud au anunțat atunci că nu vor intra pe stadion, dar vor fi prezente în afara arenei, cerând ca viitoarea identitate vizuală să fie adoptată transparent și cu acordul fanilor.

Ulterior, Dinamo a venit cu o propunere de „protest japonez”, prezentată ca o formă prin care suporterii își pot arăta dezacordul fără să rupă legătura cu echipa.

Clubul a pus la dispoziția fanilor, prin magazinul oficial, o banderolă cu mesajul „Dinamo suntem toți”. Inițiativa nu a fost însă primită bine de galerie, iar Peluza Cătălin Hîldan a reacționat dur, printr-un mesaj în care a ironizat ideea clubului.

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