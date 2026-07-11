Rațiu l-a convins! Cum a ajuns la Dinamo fundașul venit din Spania +9 foto
Andrei Rațiu/ Foto: IMAGO
Superliga

Rațiu l-a convins! Cum a ajuns la Dinamo fundașul venit din Spania

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 18:12
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 18:12
  • Martin Pascual (26 de ani) a dezvăluit că i-a cerut părerea lui Andrei Rațiu (28 de ani) înainte de transferul la Dinamo din această vară.
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Crescut la academia celor de la Rayo Vallecano, fundașul central spaniol a ajuns gratis în „Ștefan cel Mare”, după despărțirea de CD Mirandes, locul 19 în La Liga 2. Echipa sa a retrogradat în liga a treia la finalul sezonului.

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Martin Pascual i-a cerut părerea lui Andrei Rațiu înainte de a semna cu Dinamo

Pascual a dezvăluit că pe parcursul aventurii la Rayo a avut o relație apropiată de prietenie cu Andrei Rațiu, celui care i-a cerut părerea înainte de a semna cu Dinamo.

„Andrei Rațiu este un prieten foarte bun. În anul în care el a venit la Rayo, eu eram acolo. Am tricoul lui de la echipa națională, i l-am cerut dinainte să știu că voi veni la Dinamo.

Înainte să semnez cu Dinamo, i-am scris și l-am întrebat: «Uite, am oportunitatea de a juca la Dinamo, ce părere ai?». Mi-a zis: «Da, este o echipă de tradiție»”, a declarat Martin Pascual, citat de sport.ro.

Martin Pascual a fost legitimat la Rayo Vallecano în perioada 2018-2021/ Foto: IMAGO Martin Pascual a fost legitimat la Rayo Vallecano în perioada 2018-2021/ Foto: IMAGO
Martin Pascual a fost legitimat la Rayo Vallecano în perioada 2018-2021/ Foto: IMAGO
  • Stoperul a mai evoluat pentru Villarreal B, Ibiza, Atletico Madrid B și Mirandes.
  • La Ibiza a jucat un sezon întreg în Segunda, pentru prima dată, evoluând aproape 3000 de minute în 35 de meciuri.
400.000 de euro
este cota lui Martin Pascual, potrivit transfermarkt.ro

Martin Pascual, decisiv în amicalul cu Ștefăneștii de Jos

Echipa antrenată de Nuno Campos a disputat prima partidă de pregătire după revenirea din cantonamentul din Polonia, acolo unde au disputat patru amicale: 2-1 cu Leczna, 1-3 cu Motor Lublin, 4-0 cu Lodz II și 1-2 cu Omonia Nicosia.

În dimineața zilei de sâmbătă, Dinamo a jucat la Săftica cu CLS Ștefăneștii de Jos.

„Câinii” s-au impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat în minutul 10 de Martin Pascual.

Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV
Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV

Galerie foto (9 imagini)

Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV Golul marcat de Martin Pascual în amicalul cu Ștefăneștii de Jos. Foto: captură YouTube/48TV
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Spaniolul a înscris în urma unei lovituri de cap, după un corner executat de Adrian Mazilu.

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