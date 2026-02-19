„N-ai cum să-l aduci așa” Varianta exclusă de Mihai Stoica pentru postul de fundaș stânga al naționalei. Ce opțiuni vede pentru baraj

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre situația lui Raul Opruț (28 de ani), jucător aflat într-o continuă ascensiune și care a stârnit discuții inclusiv despre o posibilă apariție la echipa națională, la barajul cu Turcia.

Recent, Cătălin Munteanu, fost jucător de la Dinamo, l-a propus pe Opruț drept opțiune pentru postul de fundaș stânga al naționalei, însă acum părerile sunt împărțite în privința jucătorului antrenat de Zeljko Kopic.

Mihai Stoica, despre Opruț: „A avut o creștere foarte mare, dar e vorba de experiența lui în meciuri internaționale”

Ulterior, Mihai Stoica a vorbit și el despre variantele pe care le vede pentru poziția de fundaș stânga și îl exclude pe Opruț.

„Bancu și Chipciu, clar. Dacă nu erau golurile astea, vorbeam de Opruț? Eu l-am pus pe Opruț în echipa campionatului, în locul lui Bancu, l-am văzut, a avut o creștere foarte mare, dar pe de altă parte trebuie să discutăm despre experiența lui în meciuri internaționale.

A fost în Belgia, n-a jucat deloc, s-a întors la Sibiu, un jucător oarecare, n-ai cum să aduci un jucător la echipa națională așa, trebuie să lași și altul acasă.

Crezi că fundașul lateral o să aibă ocazii multe cu turcii? M-aș mira, ar fi extraordinar, nu cred că se pune problema”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

În același timp, fostul jucător al Stelei, Basarab Panduru, îl vede tot pe Bancu favorit pentru această poziție.

„Pe de altă parte, ca antrenor al naţionalei cred că mergi şi cu oameni verificaţi de-a lungul timpului. Bancu vine după 12 meciuri în Conference League Meciuri tari. Cred că din punctul ăsta de vedere Bancu este favorit”.

Raul Opruț a ajuns la 5 goluri în acest sezon pentru Dinamo, în toate competițiile, la egalitate cu Musi, Armstrong și Cîrjan.

Raul Opruț: „E devreme să vorbim despre asta”

După ce a marcat unicul gol al partidei cu Unirea Slobozia, Opruț a fost întrebat despre o posibilă convocare la echipa națională pentru barajul cu Turcia:

„E devreme să vorbim despre acest lucru, mai am mult până atunci.

În primul rând îmi doresc să fiu sănătos, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care mi le-a dat în ultima perioadă, familiei mele, și vom vedea pe 20 martie sau când vor fi convocările, dacă voi fi prezent la meciul cu Turcia”.

Barajul cu Turcia se apropie, iar FRF urmează să ia o decizie pe 20 februarie în legătură cu viitorul lui Mircea Lucescu, după problemele de sănătate cu care se confruntă selecționerul.

Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport