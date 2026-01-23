Probleme pentru Charalambous Anunțul lui  Mihai Stoica: „Se simte foarte rău” +10 foto
Elias Chralambous/ Foto: sportpictures.eu
Probleme pentru Charalambous Anunțul lui Mihai Stoica: „Se simte foarte rău”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.01.2026, ora 14:09
alt-text Actualizat: 23.01.2026, ora 14:09
  • Dinamo Zagreb - FCSB 4-1. Elias Charalambous (45 de ani) se confruntă cu probleme de sănătate după partida din Croația.
  • Anunțul despre problemele antrenorului cipriot a fost făcut de Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor.

Potrivit lui Mihai Stoica, la mai puțin de 24 de ore după încheierea meciului, Charalambous se simte foarte rău, fiind diagnosticat cu gripă de tip A.

DINAMO ZAGREB - FCSB. Mihai Stoica: „Elias a fost depistat cu gripă tip A și se simte foarte rău”

„A fost o atmosferă la final… După meci nu intru în vestiar niciodată. Ne-am dus la hotel, jucătorii și staff-ul s-au dus la masă, însă fără mine, eu sunt la fasting.

Discut zilnic cu Elias Charalambous, îi sunt la dispoziție dacă are ceva să îmi spună. Să vedem acum, e contagios. A fost depistat cu gripă tip A și se simte foarte, foarte rău”, a declarat Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
Ce este Gripa de tip A

Gripa de tip A este cea mai frecventă și mai severă. Virusurile gripale A sunt clasificate în subtipuri, în funcție de proteinele de pe suprafața lor (hemaglutinină – H și neuraminidază – N).

Subtipurile A(H1N1) și A(H3N2) sunt cele mai comune la oameni. Această formă de gripă poate duce la epidemii și pandemii, fiind responsabilă pentru cele mai grave focare”, notează reginamaria.ro.

Simptome gripa A:

Elias Charalambous: „Nu avem șanse nici cu o echipă de liga a treia”

La finalul meciului din Croația, Charalambous nu și-a menajat deloc elevii.

„Adversarii nu au trebuit să facă prea multe azi pentru a câștiga. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic, le-am făcut meciul ușor, sunt foarte dezamăgit, ceva trebuie să se schimbe. Sunt jucători care dau 100%, ca Olaru, dacă toți ar fi jucat precum el, altfel ar fi stat lucrurile.

Trebuie să avem jucători înfometați să joace fotbal. Dacă nu ne e foame de fotbal, nu contează că jucăm cu Dinamo Zagreb sau cu oricine altcineva.

Chiar nu știu ce s-a întâmplat, probabil că n-am mai progresat spre deosebire de ultimii ani, de asta spun că trebuie să se schimbe ceva. Nu mi-a plăcut atitudinea, nu am avut spirit de luptă”, a spus Charalambous, la Digi Sport.

Antrenorul susține că lucrurile s-ar putea îmbunătăți dacă vor fi transferați fotbaliști mai motivați.

Când vor veni jucătorii noi, poate vom avea spiritul de luptă despre care vorbesc. Nu am făcut nimic pentru a opri adversarul din a înscrie. Doar am călcat pe teren și i-am lăsat să marcheze. A fost clar că nu au fost motivați.

Această problemă de consistență în prima parte a jocului înseamnă lipsă de concentrare, mai ales astăzi (n.r. joi), sunt foarte dezamăgit de aproape toată echipa”, a concluzionat Elias.

Dinamo Zagreb Mihai Stoica europa league fcsb elias charalambous
17:50
