„Asta trebuie să construim, nu naționala” Reacția lui Gică Hagi după înfrângerea de la Istanbul: „Eu nu folosesc cuvântul ăsta”

Turcia - România 1-0. Gică Hagi (61 de ani) a oferit o primă reacție la revenirea în țară, după eșecul naționalei de la Istanbul.

„Tricolorii” lui Mircea Lucescu au ratat calificarea la Mondialul din acest an, iar România a ajuns la a șaptelea turneu final consecutiv la care nu participă.

Gică Hagi: „Trebuie să construim o mentaliate”

Ajuns pe aeroportul din Otopeni după barajul de joi seară, Hagi și-a exprimat și el dezamăgirea față de rezultat.

„Lucrul cel mai important este când vorbim de fotbal este că totul durează o zi. Din păcate, nu am reușit. Cu toții avem dezamăgire, dar așa este în fotbal.

Trebuie să o luăm de la capăt. De azi, de mâine, toți să se încarce și să dea ce au mai bun. Mergem înainte, să fim mult mai buni decât până acum.

Nu e frustrare, eu nu folosesc cuvântul ăsta. E dezamăgire, atât. E mare pentru toată lumea, în special pentru jucători și pentru nea Mircea, dar și pentru noi ceilalți, de lângă, pentru toată România.

Dar poți să construiești ceva foarte puternic dacă analizezi lucrurile și trebuie să mergi înainte”, a spus Gică Hagi, potrivit gsp.ro.

Întrebat dacă va reuși să salveze el însuși echipa națională, într-un viitor posibil mandat, Hagi nu a oferit prea multe comentarii:

„Nu este un subiect despre care să vorbim acum, eu am fost doar în tribună, m-am uitat la meci, vom vedea, nu știm niciodată. Nu trebuie să construim naționala, ci o mentalitate, dacă vreți să vorbiți de o construcție. Trebuie mentalitate de învingător!”.

