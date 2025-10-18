Atmosferă tensionată și replici cu subînțeles la Clinceni, înaintea și meciului dintre Metaloglobus și FCSB.

Crainicul ilfovenilor, Gabriel Safta, fost angajat al FRF< al FCSB și cunoscut simpatizant al campioanei, a oferit un recital provocator la microfon, cu o serie de remarci ironice la adresa rivalilor din Liga 2, Steaua.

Fostul crainic al echipei lui Gigi Becali a profitat de ocazie pentru a sublinia, într-un ton sarcastic, diferențele dintre „cluburile private” și „cele cu bani de la stat”.

„Spunem bun venit campioanei României și suporterilor roș-albaștri. Metaloglobus caută primul succes în Liga 1, iar campioana caută locul pe care îl merită, locul 1, al campioanei.

Un meci între două cluburi private, bani 100% privați, merită să aplaudăm Metaloglobus și FCSB/Steaua, cu bani privați, nu cu bani de la stat, să spunem ai Armatei.

Metaloglobus a promovat ca un club privat, de-asta a avut drept de promovare. FCSB/Steaua reprezintă România în Europa, e mândria României în Europa, un fel de club-națională”, a spus, cu vizibilă ironie, Gabi Safta.

Aluzia la Steaua, echipa Ministerului Apărării care nu are drept de promovare în Liga 1, a fost evidentă, iar reacțiile din tribune nu s-au lăsat așteptate.

Momentul a fost completat de alegerea muzicală a gazdelor: în boxele stadionului s-a auzit „Maria” de la Scooter, melodia care răsună la fiecare gol marcat de FCSB acasă.

Nu a fost prima dată când Metaloglobus a făcut un astfel de gest, la partidele cu Dinamo și Rapid, crainicii au difuzat imnurile tradiționale ale oaspeților.

Clinceni Arena, cosmetizată

Pe lângă duelul de orgolii, partida a fost și prilejul pentru a prezenta modernizările realizate pe arena din Clinceni. Vestiarele, tribunele și sala de conferințe au fost refăcute, iar accesul la masa presei se face acum direct prin parcarea stadionului.

Scaunele din sala de conferințe provin din zona VIP a arenei, gardurile au fost revopsite, iar suprafața de joc, afectată recent de inundații, a fost îmbunătățită.

„Totul s-a mutat sub oficială! Inclusiv vestiarele, care arată de Liga Campionilor”, au transmis oficialii ilfoveni.

Torțe, scandări și orgoliu

Câteva sute de suporteri ai campioanei au fost prezenți la Clinceni pentru a-și susține echipa. Peluza roș-albastră a fost animată de torțe și o mini coregrafie, însoțită de mesajul:

„Iubirea noastră, Steaua / Fără de care nu putem trăi”.

Atmosfera a fost mai degraba un strigăt de orgoliu, mai ales în contextul în care UEFA a eliminat recent de pe site-ul oficial referirea la FCSB ca deținătoare a Cupei Campionilor din 1986.

În primele minute ale partidei, scandările „Steaua, Steaua!” au dominat fondul sonor, mai intens decât la alte meciuri recente.

Vocea din lojă: Diana Kassas, suporterul numărul 1 al lui Metaloglobus

Dacă la microfon s-a remarcat Gabi Safta, în loje s-a făcut auzită o altă voce, de această dată feminină: Diana Kassas, fiica patronului clubului Metaloglobus și cel mai vocal suporter al gazdelor.

Deasupra mesei presei, din loja oficială, Diana a trăit meciul la intensitate maximă, a strigat, a încurajat, dar și-a și manifestat deschis nemulțumirea față de deciziile arbitrului.

În momentele tensionate, vocea ei domina fundalul sonor, acompaniind fiecare fază importantă.

