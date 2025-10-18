METALO VS. CIRCUL GLOBUS 4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili! +75 foto
FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani
Superliga

METALO VS. CIRCUL GLOBUS 4 concluzii după ce FCSB s-a făcut de rușine: doar Becali și arbitrul au fost la fel de penibili!

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 23:58
alt-text Actualizat: 19.10.2025, ora 08:50
Apărare de circ

FCSB traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani, iar meciul cu Metaloglobus a scos la iveală, din nou, limitele unei echipe care pare complet pierdută cu o defensivă complet pierdută.

Defensiva campioanei a arătat de-a dreptul caraghios, un veritabil „număr de Circul Globus”. Radunovic, Baba, Ngezana, Cercel, Toma, toți s-au făcut de râs și devin rapid ținte pentru patronul care crede că are valențe de antrenor.

Gigi Becali eșuează lamentabil

Deciziile tehnice luate de Gigi Becali continuă să sfideze logica fotbalului.

Absența fundașilor centrali a fost „rezolvată” prin aducerea lui Baba Alhassan într-un rol pentru care nu are nici calitățile, nici experiența necesară, o improvizație tipică marca Gigi Becali.

Ghanezul a părut complet debusolat, fără repere, iar lipsa sa de concentrare s-a văzut în fiecare intervenție.

Baba nu s-a ridicat deloc la nivelul așteptărilor, prestația sa fiind una jenantă, marcată de neatenție și greșeli copilărești.

În timp ce coechipierii încercau să recupereze din haosul creat, Alhassan își pierdea timpul certându-se cu tușierul, fără să înțeleagă de ce provocase un penalty clar.

Îl certa pe „tușier” pentru fault la penalty-ul celor de la Metaloglobus, când de fapt după VAR s-a văzut un henț al fotbalistului adus de la Hermannstadt.

Hențul lui Baba Alhassan de la penalty-ul obținut de Metaloglobus Hențul lui Baba Alhassan de la penalty-ul obținut de Metaloglobus
Hențul lui Baba Alhassan de la penalty-ul obținut de Metaloglobus

Nu au U21

Un alt caz pierdut este cel al lui Cercel, un jucător care pare complet depășit de cerințele Ligii 1. Timid, lipsit de curaj și fără aport în niciuna dintre fazele jocului, fundașul a fost din nou o dezamăgire.

Investiția de jumătate de milion de euro se transformă, etapă după etapă, într-o „țeapă” costisitoare pentru FCSB. Un jucător care nu se apără cum trebuie, nu există nici pe fază ofensivă și pare mereu marcat de presiune.

Doar arbitrul a fost la fel de slab ca FCSB

Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg
Metaloglobus - FCSB FOTO GOLAZO (2).jpg

Metaloglobus - FCSB. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Dacă pe teren lucrurile au mers prost pentru FCSB, nici arbitrajul nu a oferit o imagine mai bună. Robert Avram a avut o seară de coșmar, fiind nevoit să revină de trei ori asupra deciziilor, corectat de VAR de două ori la penalty-uri și o dată la golul anulat pentru faultul lui Olaru. 

Practic, VAR-ul a fost adevăratul arbitru al meciului, în timp ce centralul a părut depășit complet de presiunea partidei și de prezența în tribună a lui Kyros Vassaras, șeful CCA, venit special pentru a-l urmări pe „centralul” de 37 de ani.

VIDEO Golul superb al lui Ubbink în poarta campioanei, în Metaloglobus - FCSB 2-1

gigi becali liga 1 fcsb metaloglobus Robert Avram
