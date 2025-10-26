Comisia Arbitrilor din Italia (Associazione Italiana Arbitri - AIA) a analizat penalty-ul controversat acordat de Maurizio Mariani (43 de ani) în derby-ul dintre Napoli și Inter, scor 3-1.

În minutul 30, Mariani a acordat lovitură de pedeapsă în favoarea napoletanilor, după un contact între Henrikh Mkhitaryan și Giovanni Di Lorenzo.

Penalty-ul din Napoli - Inter, acordat eronat

După o analiză a Comisiei Arbitrilor din Italia, forul a decis că decizia lui Mariani a fost una greșită, contactul dintre Mkhitaryan și Di Lorenzo fiind unul nesancționabil.

Conform gazzetta.it, atât Mariani, cât și arbitrul asistent care i-a semnalat o posibilă lovitură de la 11 metri ar putea fi reținuți de la delegări în următoarea etapă a campionatului italian. Repercusiunile ar putea fi mai grave pentru asistent.

Inițial, Mariani nu acordase penalty la faza respectivă, dar după o consultare cu arbitrul de linie a luat decizia de a arăta punctul cu var.

Ceea ce a produs multă confuzie în Italia referitor la faza respectivă este că arbitrii din camera VAR nu au intervenit, lăsând decizia din teren.

Giuseppe Marotta: „Decizia a înclinat balanța”

La finalul partidei, președintele celor de la Inter s-a arătat total nemulțumit de decizia arbitrilor de a acorda penalty fără a consulta monitorul VAR.

„Penalty-ul acordat lui Napoli a fost crucial în înclinarea balanței, chiar dacă Napoli a meritat apoi victoria.

Arbitrul nu a dat penalty-ul, care a fost acordat din cauza intervenției arbitrului de linie. Această situație merita intervenția VAR.

Arbitrul nu poate fi influențat de un asistent aflat la 30 de metri distanță. Napoli ar fi putut câștiga oricum.

Această situație ar fi necesitat atenția VAR, care nu a putut interveni, dar imaginile ar fi oferit multă claritate.

Trebuie să înțelegem ce înseamnă penalty, un arbitru nu poate fi influențat atât de ușor”, a spus Giuseppe Marotta, potrivit Sport Mediaset.

