Michael Olise (24 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști la nivel mondial în acest moment, se află în centrul atenției, după ce a fost publicată o imagine din vestiar

Starul naționalei Franței folosește o substanță care îl ajută „să scape de stres”. Detalii, mai jos în articol.

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Michael Olise, jucătorul lui Bayern care este curtat de Real Madrid, se află în prezent la Campionatul Mondial, acolo unde a fost decisiv în primul meci cu Senegal, scor 3-1.

Acesta a oferit o pasă decisivă la golul înscris de Mbappe, în minutul 66.

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Michael Olise folosește „nicotine pouches”

Pe rețelele de socializare circulă o imagine din vestiarul Franței. Lângă tricoul lui Michael Olise se poate observa o cutie cu nicotină, de la brandul Velo.

Această substanță este folosită tot mai des de sportivi pentru a scăpa de stresul dinaintea meciurilor.

Recipientul este format din pliculețe de nicotină, care nu conțin tutun. Deținerea produselor de acest tip care conțin tutun, tip snus, este interzisă în Franța din aprilie 2026.

Poate crea dependență, iar fotbaliști celebri precum Jamie Vardy, Mario Balotelli sau Radja Nainggolan au vorbit despre acest lucru, unii dintre ei fiind și marginalizați.

Dar ce este, mai exact, Snus? Este un produs bazat pe tutun utilizat frecvent în țările nordice și în SUA, originar din Suedia. Este disponibil sub formă de pliculețe, iar utilizatorii îl plasează sub limbă, nicotina fiind dizolvată în salivă.

Snus conține tutun măcinat, apă, sare și carbonat de sodiu, împreună cu arome suplimentare și agenți de menținere a umidității, conform velo.com.

150 de milioane de euro este cota de piață a lui Michael Olise, conform Transfermarkt

Substanța aceasta poate afecta sănătatea consumatorilor, prin creșterea riscului de cancer bucal și pancreatic, boli cardiovasculare și posibile probleme reproductive.

Sondaj: unul din cinci fotbaliști folosește Snus

Într-un studiu realizat în 2024 de Universitatea Loughborough, cerut de Asociația Fotbaliștilor Profesioniști (PFA), s-a putut descoperi că unul din cinci jucători profesioniști folosesc Snus, conform theguardian.com.

628 de jucători din Premier League și NFL au fost chestionați cu privire la consumul de Snus, iar 18% au spus că folosesc această substanță.

Și 22% dintre cele 51 de jucătoare chestionate din campionatul feminin au spus că utilizează Snus.

„Starea de pregătire mentală îmbunătățită” a fost menționată ca un beneficiu perceput de utilizatori (29% și 55% respectiv), iar 41% dintre bărbați au spus că le folosesc pentru a se relaxa, cel mai frecvent după antrenamente și meciuri.

Și 16 membri ai staff-urilor medicale ale echipelor au fost intervievați. Unul dintre ei a precizat că jucătorii folosesc substanța ca un mecanism de gestionare a stresului.

Un alt membru din cadrul unui club a spus că un fotbalist care a jucat în Championship și Premier League se descria „consumator intens”, și care a declarat:

„Mi-aș dori să renunț, dar nu pot. E peste tot în jurul meu. Fiecare alt jucător le folosește, când opresc la benzinărie sunt pe rafturi. E prea ușor”.

Ce urmează pentru Franța la CM 2026

Francezii se pregătesc pentru meciul cu Irak, care va avea loc în noaptea de luni spre marți, de la ora 00:00, în etapa a doua grupei I.

În ultimul meci din grupă, Franța va da peste Norvegia, pe 26 iunie, de la ora 22:00.

Clasament Grupa I

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Norvegia 1 3 2. Franța 1 3 3. Senegal 1 0 4. Irak 1 0

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