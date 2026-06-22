Olise, în centrul atenției  Ce este substanța pe care starul Franței o folosește înainte de meciuri și care sunt riscurile
Foto: Imago. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Olise, în centrul atenției Ce este substanța pe care starul Franței o folosește înainte de meciuri și care sunt riscurile

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 18:54
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 20:19
  • Michael Olise (24 de ani), unul dintre cei mai importanți fotbaliști la nivel mondial în acest moment, se află în centrul atenției, după ce a fost publicată o imagine din vestiar
  • Starul naționalei Franței folosește o substanță care îl ajută „să scape de stres”. Detalii, mai jos în articol.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Michael Olise, jucătorul lui Bayern care este curtat de Real Madrid, se află în prezent la Campionatul Mondial, acolo unde a fost decisiv în primul meci cu Senegal, scor 3-1.

Acesta a oferit o pasă decisivă la golul înscris de Mbappe, în minutul 66.

Scandal în Franța Prezentatoare suspendată după comentariile făcute despre un star de la Cupa Mondială
Citește și
Scandal în Franța Prezentatoare suspendată după comentariile făcute despre un star de la Cupa Mondială
Citește mai mult
Scandal în Franța Prezentatoare suspendată după comentariile făcute despre un star de la Cupa Mondială

Michael Olise folosește „nicotine pouches”

Pe rețelele de socializare circulă o imagine din vestiarul Franței. Lângă tricoul lui Michael Olise se poate observa o cutie cu nicotină, de la brandul Velo.

Această substanță este folosită tot mai des de sportivi pentru a scăpa de stresul dinaintea meciurilor.

Recipientul este format din pliculețe de nicotină, care nu conțin tutun. Deținerea produselor de acest tip care conțin tutun, tip snus, este interzisă în Franța din aprilie 2026.

Poate crea dependență, iar fotbaliști celebri precum Jamie Vardy, Mario Balotelli sau Radja Nainggolan au vorbit despre acest lucru, unii dintre ei fiind și marginalizați.

Dar ce este, mai exact, Snus? Este un produs bazat pe tutun utilizat frecvent în țările nordice și în SUA, originar din Suedia. Este disponibil sub formă de pliculețe, iar utilizatorii îl plasează sub limbă, nicotina fiind dizolvată în salivă.

Snus conține tutun măcinat, apă, sare și carbonat de sodiu, împreună cu arome suplimentare și agenți de menținere a umidității, conform velo.com.

150 de milioane de euro
este cota de piață a lui Michael Olise, conform Transfermarkt

Substanța aceasta poate afecta sănătatea consumatorilor, prin creșterea riscului de cancer bucal și pancreatic, boli cardiovasculare și posibile probleme reproductive.

@harmanwtf Michael Olise Uses Snus And How Premier League Players Might Be Addicted 😳 #soccer #fifa #worldcup #premierleague ♬ original sound - harman wtf

Sondaj: unul din cinci fotbaliști folosește Snus

Într-un studiu realizat în 2024 de Universitatea Loughborough, cerut de Asociația Fotbaliștilor Profesioniști (PFA), s-a putut descoperi că unul din cinci jucători profesioniști folosesc Snus, conform theguardian.com.

628 de jucători din Premier League și NFL au fost chestionați cu privire la consumul de Snus, iar 18% au spus că folosesc această substanță.

Și 22% dintre cele 51 de jucătoare chestionate din campionatul feminin au spus că utilizează Snus.

„Starea de pregătire mentală îmbunătățită” a fost menționată ca un beneficiu perceput de utilizatori (29% și 55% respectiv), iar 41% dintre bărbați au spus că le folosesc pentru a se relaxa, cel mai frecvent după antrenamente și meciuri.

Și 16 membri ai staff-urilor medicale ale echipelor au fost intervievați. Unul dintre ei a precizat că jucătorii folosesc substanța ca un mecanism de gestionare a stresului.

Un alt membru din cadrul unui club a spus că un fotbalist care a jucat în Championship și Premier League se descria „consumator intens”, și care a declarat:

„Mi-aș dori să renunț, dar nu pot. E peste tot în jurul meu. Fiecare alt jucător le folosește, când opresc la benzinărie sunt pe rafturi. E prea ușor”.

Ce urmează pentru Franța la CM 2026

Francezii se pregătesc pentru meciul cu Irak, care va avea loc în noaptea de luni spre marți, de la ora 00:00, în etapa a doua grupei I.

În ultimul meci din grupă, Franța va da peste Norvegia, pe 26 iunie, de la ora 22:00.

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Norvegia13
2. Franța13
3. Senegal10
4. Irak10

Citește și

Suspendată patru ani  Ex-campioana de la Wimbledon nu a oferit „nicio justificare convingătoare” pentru faptele sale
Tenis
18:20
Suspendată patru ani Ex-campioana de la Wimbledon nu a oferit „nicio justificare convingătoare” pentru faptele sale
Citește mai mult
Suspendată patru ani  Ex-campioana de la Wimbledon nu a oferit „nicio justificare convingătoare” pentru faptele sale
Confuzie cu drapelele la CM 2026  De ce steagul Arabiei Saudite nu a fost întins pe gazon la meciul cu Spania. Irak, în aceeași situație
Campionatul Mondial
18:17
Confuzie cu drapelele la CM 2026 De ce steagul Arabiei Saudite nu a fost întins pe gazon la meciul cu Spania. Irak, în aceeași situație
Citește mai mult
Confuzie cu drapelele la CM 2026  De ce steagul Arabiei Saudite nu a fost întins pe gazon la meciul cu Spania. Irak, în aceeași situație

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
INTERVIU de mare emoție al lui Gabriel Liiceanu: „Iubesc România din răsputeri”. El spune că „pe Nicușor Dan l-au înhățat”. La cine se referă
franta nicotina cm 2026 michael olise
Știrile zilei din sport
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Campionatul Mondial
20:10
Ronaldo, primul all time A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Citește mai mult
Ronaldo, primul all time  A marcat și a scris istorie: nimeni n-a mai reușit această performanță la Mondiale
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Campionatul Mondial
18:40
Bombă în Spania! Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Citește mai mult
Bombă în Spania!   Julian Alvarez își dorește să plece de la Atletico: „Vreau să-mi îndeplinesc visul” » Barcelona ar putea avea probleme dacă-l ia
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Campionate
17:00
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Citește mai mult
Inter bagă zâzanie între români VIDEO. Discuții aprinse pe rețelele sociale după postările cu Cristi Chivu: „România nu înseamnă manele”
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Superliga
16:05
Ajutați de „câini” Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Citește mai mult
Ajutați de „câini”  Echipa din Liga 1 știe pe cine se va baza pentru regula U21: „Ne-am înțeles cu Dinamo. Are un viitor mare”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:44
A cerut să plece de la Rapid! Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
A cerut să plece de la Rapid!  Victor Angelescu a dezvăluit discuția cu jucătorul giuleștenilor: „Asta am decis”
22:28
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
Theodor Jumătate Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
22:34
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
„N-am avut lideri” Angelescu crede că venirea lui Pancu va face diferența: „Cine știe mai bine decât el?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
Top stiri
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Campionatul Mondial
22:56
LIVE Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
Citește mai mult
LIVE  Anglia - Ghana, în grupa L de la CM 2026. Englezii domină partida de la Boston
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Campionate
17:44
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Citește mai mult
„Poate cineva știe mai bine decât mine” VIDEO Discursul cutremurător al lui Diogo Jota, cu doar 10 zile înainte să moară: soția lui a publicat acum imaginile
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Campionate
17:42
Regretul lui Răzvan Lucescu Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
Citește mai mult
Regretul lui Răzvan Lucescu  Antrenorul român, după despărțirea de PAOK: „Firesc ar fi fost ca eu și domnul Savvidis să ne strângem mâna”
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
B365
22.06
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"
Citește mai mult
VIDEO | Imagini cu tunelul prăbușit în fața trenului, pe Magistrala M4, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai. Metrorex numește gravul incident "situație tehnică neprevăzută"

Echipe/Competiții

fcsb 41 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share