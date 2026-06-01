Ancelotti jr, antrenor în Ligue 1  Fiul lui Carlo Ancelotti a semnat cu un club de tradiție: „Proiectul mi se potrivește"
Davide Ancelotti. Foto: Facebook / LOSC
Ancelotti jr, antrenor în Ligue 1 Fiul lui Carlo Ancelotti a semnat cu un club de tradiție: „Proiectul mi se potrivește"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 01.06.2026, ora 21:16
alt-text Actualizat: 01.06.2026, ora 21:16
  • Davide Ancelotti (36 de ani), fiul legendarului Carlo Ancelotti (66 de ani), este noul antrenor al celor de la Lille.
  • Clubul francez a anunțat luni numirea tehnicianului italian, care a semnat un contract valabil pe două sezoane.
Pentru Davide Ancelotti, mutarea la Lille reprezintă un pas important în cariera de antrenor principal.

Italianul se află la a doua experiență de acest fel, după mandatul de cinci luni la Botafogo (Brazilia). 

Davide Ancelotti a semnat cu Lille: „Proiectul mi se potrivește”

Până să își înceapă propriul drum, Davide a lucrat ani la rând alături de tatăl său, Carlo Ancelotti, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului.

Italianul a mai fost antrenor de fitness la Real Madrid și PSG și antrenor secund la Bayern Munchen, Napoli, Everton, Brazilia și Real Madrid.

Lille a analizat mai multe variante pentru banca tehnică, printre numele vehiculate fiind și Thiago Motta, însă clubul francez a ales în cele din urmă să mizeze pe Davide Ancelotti.

Numirea vine după despărțirea lui Lille de Bruno Genesio, iar clubul francez a ales să mizeze pe un antrenor tânăr.

Noul tehnician va avea parte de o provocare importantă încă din primul sezon. Lille a terminat pe locul al treilea în Ligue 1 și va evolua în viitoarea ediție a Ligii Campionilor.

33 de meciuri
a adunat Davide Ancelotti la Botafogo, în care a obținut 15 victorii, 10 remize și a suferit 8 înfrângeri

Pentru Davide Ancelotti, numirea la LOSC reprezintă un pas important în carieră, oferindu-i șansa să își contureze propriul parcurs, după anii în care a acumulat experiență alături de Carlo Ancelotti.

„Sunt foarte mândru și fericit și îi mulțumesc președintelui Olivier Letang pentru încredere și pentru această oportunitate.

Am discutat mult, am găsit o conexiune umană, idei și valori care să se alinieze cu ale mele. Proiectul Lille mi se potrivește, cu o identitate clară, exigență și muncă intensă.

Este un club serios, ambițios, competitiv și prezent în mod regulat pe scena europeană. Este o onoare pentru mine să reprezint astăzi Lille”, a declarat acesta, conform unui comunicat al clubului.

Davide este un mare profesionist, care are toate calitățile și competențele antrenorului modern. Îl cunosc de mulți ani și i-am urmărit cu atenție progresul la cel mai înalt nivel. Am fost foarte atrași de energia și determinarea sa. Impresionați de maturitatea și experiența lui. Și suntem convinși că este pregătit și are toate aptitudinile pentru a însoți și dezvolta proiectul sportiv al lui Lille Olivier Létang, președintele celor de la Lille

