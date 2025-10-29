Situația se complică la Dinamo După ce l-a pierdut pe Sivis, Kopic nu va putea conta pe un alt jucător important +8 foto
Situația se complică la Dinamo După ce l-a pierdut pe Sivis, Kopic nu va putea conta pe un alt jucător important

29.10.2025, ora 16:48
29.10.2025, ora 18:32
  • Cristian Mihai (21 de ani), tânărul jucător promițător al lui Dinamo, s-a accidentat și nu va fi prezent la următoarele meciuri ale „câinilor”.
  • Dinamo - CFR Cluj se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După pierderea lui Maxime Sivis în urma accidentării din partida de Cupă cu CS Dinamo, scor 3-1, „câinii” lui Kopic au rămas acum fără un alt jucător important.

Andrei Nicolescu confirmă accidentarea lui Cristi Mihai

Fotbalistul transferat de Dinamo de la UTA Arad nu a fost inclus în lotul celor de la FC Dinamo pentru duelul din Cupa României.

Acum, Andrei Nicolescu, președintele clubului, a anunțat că tânărul jucător a suferit o fractură de maleolă. Acesta ar urma să lipsească timp de aproximativ trei săptămâni, urmând apoi perioada de recuperare, potrivit dinamo1948.club.

„Din păcate, la un antrenament s-a lovit, are o mică fractură de maleolă, ceea ce e destul de complicat. Va dura vreo trei săptămâni până îl putem vedea din nou, după aia o perioadă de recuperare. E complicat, la antrenament, într-un duel se întâmplă...”, a declarat Nicolescu la 48TV.

Cristi Mihai fusese afectat anterior și de o ruptură musculară, suferită în timpul acțiunii echipei naționale U21 de la începutul lunii septembrie (0-0 cu Kosovo și 2-0 cu San Marino în preliminariile EURO 2027).

274 de minute în 8 meciuri a bifat Cristian Mihai în tricoul lui Dinamo în acest sezon de Liga 1. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a fost adus în această vară de la Arad, pentru suma de 350.000 de euro.

900.000 de euro
valorează Cristian Mihai, potrivit Transfermarkt

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share