„Semnal privind importanța educației” Președintele COSR avertizează, după suspendarea provizorie primită de Ana Bărbosu. Care a fost reacția Federației de Gimnastică

Mihai Covaliu (48 de ani), președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a reacționat după suspendarea provizorie primită de Ana Bărbosu (19 ani).

Gimnasta română a încălcat de trei ori regulile Anti-Doping ale World Gymnastics, riscând astfel o suspendare de doi ani.

Un sportiv nu are voie să rateze mai mult de 3 vizite în 12 luni ale ofițerilor anti-doping.

În caz contrar, riscă o suspendare de 2 ani, care poate fi redusă până la maximum un an.

Mihai Covaliu, despre suspendarea provizorie primită de Ana Bărbosu: „Este un moment dificil”

Joi, ITA (n.r. - Agenția Internațională de Testare) a emis un comunicat în care specifică, oficial, faptul că gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost acuzată de încălcarea articolului 2.4 din regulile Anti-Doping ale World Gymnastics. De asemenea, ITA a dispus o suspendare provizorie a sportivei noastre.

Mihai Covaliu a reacționat după sancțiunea primită de Ana Bărbosu, precizând că o decizie finală va fi luată după ce TAS va analiza cazul.

„Am luat act de decizia Agenției Internaționale de Testare privind acuzația formulată împotriva sportivei Ana Bărbosu, pentru încălcarea regulamentelor antidoping referitoare la obligațiile de localizare.

Mișcarea Olimpică din România susține fără rezerve regulile antidoping și responsabilitatea fiecărui sportiv de a respecta integral obligațiile prevăzute de Codul Mondial Antidoping, inclusiv cele administrative și de raportare.

Procedura va continua în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv, iar decizia finală aparține forurilor competente”, a declarat Mihai Covaliu, conform agerpres.ro.

Mihai Covaliu: „Astfel de situații trebuie să reprezinte un semnal puternic”

Președintele COSR consideră că federațiile naționale ar trebui să fie mult mai implicate în procesul de pregătire al sportivilor pentru a se evita astfel de situații, precum cea a Anei Bărbosu.

„Această suspendare implică oprirea procesului de antrenament și competiție. Însă, până la decizia finală, este important ca situația să fie tratată cu seriozitate, echilibru și respect față de regulamentele care protejează integritatea sportului și sănătatea mentală a sportivei.

Pentru sportul românesc este un moment dificil, neplăcut, însă cred că astfel de situații trebuie să reprezinte un semnal puternic privind importanța educației continue, a disciplinei în respectarea tuturor obligațiilor antidoping.

Federațiile sportive naționale implicate în procesul de pregătire și supervizare a activității pentru sportul de înaltă performanță ar trebui să fie mult mai implicate și mai profesioniste în abordarea problematicii antidoping”, a mai adăugat Mihai Covaliu.

FRG: „Există o colaborare foarte bună cu Agenția Națională Anti-Doping ”

Și FRG a reacționat printr-un comunicat oficial:

„Federația Română de Gimnastică a luat act de comunicarea oficială publicată de International Testing Agency privind inițierea unei proceduri referitoare la o posibilă încălcare a prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping în cazul sportivei Ana Maria Bărbosu, în legătură cu trei situații de tip whereabouts failures.

Federația consideră important să clarifice faptul că această procedură nu vizează depistarea unei substanțe interzise, ci obligații administrative ale sportivei privind localizarea și disponibilitatea pentru controale antidoping în afara competiției.

În conformitate cu procedurile prevăzute de cadrul internațional antidoping, sportiva se află în prezent sub suspendare provizorie pe durata desfășurării procedurilor aferente acestui caz.

Această măsură procedurală nu reprezintă însă o decizie finală asupra fondului cauzei, iar sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaționale, inclusiv dreptul deplin la apărare și contestare.

Federația respectă pe deplin activitatea organismelor competente și integritatea procesului aflat în desfășurare.

În același timp, consideră esențial ca orice sportiv să beneficieze de echilibru, susținere instituțională și respectarea drepturilor procedurale, fără concluzii sau etichetări premature.

Pe durata acestei proceduri, sportivei îi este oferit suport administrativ, coordonare procedurală și sprijin instituțional adecvat, în limitele competențelor federale și cu respectarea strictă a regulamentelor internaționale aplicabile.

Totodată, acest context evidențiază complexitatea tot mai mare a obligațiilor administrative asociate sportului de înaltă performanță internațional.

Sportivii gestionează permanent competiții, deplasări, cantonamente și programe internaționale desfășurate într-un cadru administrativ antidoping extrem de riguros.

Aceste situații reprezintă o realitate relativ nouă și necesită adaptarea permanentă a mecanismelor de comunicare, prevenție și suport administrativ.

Protejarea sportului curat presupune nu doar respectarea strictă a regulamentelor internaționale, ci și dezvoltarea unei culturi solide de educație, prevenție și responsabilitate în sportul de performanță.

Există o colaborare foarte bună cu Agenția Națională Anti-Doping, iar această colaborare va continua în direcția consolidării componentelor de educație, prevenție și suport administrativ pentru sportivii de performanță.

Performanța sportivă trebuie susținută prin responsabilitate, prevenție și mecanisme reale de suport pentru sportivi, atât în pregătirea sportivă, cât și în gestionarea obligațiilor administrative asociate sportului internațional modern”.

Surse GOLAZO.ro: „ S-a autosuspendat, cel mai probabil”

Surse GOLAZO.ro dezvăluie care e scenariul cel mai plauzibil din spatele acestui comunicat. „Ana nu mai are competiții în acest moment. Deci, cel mai probabil, ea s-a autosuspendat pentru 3-4 luni, iar ITA a fost de acord cu asta. În clipa în care se va decide eventuala pedeapsă la TAS, suspendarea ipotetică va avea scăzute lunile de autosuspendare.



Adică, mai clar, dacă Ana va fi suspendată 6 luni, de exemple, ea va mai avea de ispășit doar 3 în cazul în care s-a autosuspendat acum pentru 3 luni. ITA nu e obligată să specifice cum a survenit suspendarea, dacă au dictat-o ei sau a luat sportiva decizia”.

Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces. Ana Bărbosu, pe Instagram

În aceste cazuri, precum cel al Anei Bărbosu, există trei tipuri de suspendări provizorii, spun sursele GOLAZO.ro.

„Una este cea voluntară, pe care poate s-o propună sportiva. Să zică: «da, mă suspend voluntar». Apoi există suspendarea provizorie obligatorie. Aceasta e pentru steroizi, substanțe care sunt considerate nespecifice și pentru nereguli în pașaportul biologic.



Și mai este varianta de suspendarea provizorie opțională sau facultativă care se poate impune în orice moment în procesul de gestionare a rezultatelor. Deci poate s-o impună autoritatea care gestionează cazul. Adică ITA, aici”.

Ajunsă în SUA, la Stanford, acolo unde a primit o bursă de 100.000 de dolari, Bărbosu a mai încălcat de două ori protocolul Agenției Internaționale de Testare (n.r. - ITA).

Ultima dintre acestea s-a întâmplat atunci când ofițerii anti-doping au intrat, fără să se legitimeze, în campusul Universității Stanford, și au căutat-o pe sportivă.

Însă ei au ajuns, conform informațiilor introduse de Ana Bărbosu în programul ADAMS, la sala de fitness, iar gimnasta era în camera ei, aflată la câteva sute de metri de locul în care se antrenează.

În cazul în care Ana Bărbosu nu va putea demonta la TAS, ori pe vicii de procedură, ori pe alte motive, niciuna dintre cele trei abateri de la regulile Anti-Doping ale World Gymnastics, riscă o pedeapsă de până la 2 ani, care poate fi redusă, în acel mai bun caz, la 12 luni.

Sursele GOLAZO.ro au dezvăluit și se ce va întâmpla cu sportiva pe perioada suspendării. „Ana nu se mai poate antrena în sălile «oficiale» de gimnastică. Ca, de exemplu, în cea de la Stanford. Așa că va fi nevoită să se antreneze în săli particulare. Bursa de la Stanford nu e în pericol de a fi sistată, oricum. Și Simona Halep s-a antrenat în Dubai, dacă-mi amintesc bine, pe perioada suspendării”.

