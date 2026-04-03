„Infarct în timp ce îi făceam analizele” Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar, dezvăluie cum s-a descoperit sincopa de azi a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu (80 de ani) a suferit un infarct miocardic acut în această dimineață, în timp ce se afla la Spitalul Universitar din București

El s-a ales cu grave de probleme de sănătate în acest start de 2026, din cauza cărora a stat internat în jur de o lună și jumătate

Astăzi, Mircea Lucescu trebuia să se externeze din spital. La 5 zile după momentul complicat traversat duminică dimineața, în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, când a suferit o tahicardie ventriculară. Însă înainte ca medicii să-l lase să părăsească spitalul, fostul selecționer s-a ales cu o nouă sincopă majoră: a suferit un infarct miocardic acut, așa cum a informat în mod oficial conducerea Spitalului Universitar.

„Infarctul era în constituire când i-am făcut EKG, am intervenit imediat!“

Cătălin Cîrstoiu, managerul spitalului unde se află Lucescu, a acceptat să explice pentru GOLAZO.ro exact cum s-au derulat evenimentele de astăzi.

„Înainte de externare, domnul Mircea Lucescu a parcurs un set de analize, așa cum se procedează cu orice pacient care urmează să plece din spital. Medicii au observat că are o tensiune foarte mică, moment în care s-a luat decizia de a-i fi efectuat un EKG. Atunci s-a observat că e un infarct în constituire. În acel moment s-a intervenit imediat și chiar dacă infarctul s-a produs, pacientul a fost stabilizat”, a declarat Cătălin Cîrstoiu pentru GOLAZO.ro.

Ulterior, o mare parte din mass-media a oferit informația că Lucescu ar fi suferit și un al doilea infarct, lucru pe care managerul spitalului Universitar a ținut să-l dezmintă în mod clar: „Nu a existat un al doilea infarct, tocmai din acest motiv am și venit noi, ca spital, cu al doilea comunicat de presă, în care să lămurim că pacientul e conștient, stabilizat și că dacă vor apărea elemente noi, doar atunci vom anunța public ceva”.

Familiei i s-a transmis că pacientului e fragil

Ultimul comunicat din partea Spitalul Universitar, oferit în jurul orei 13:00:

„Revenind la comunicatul inițial al SUUB, precizăm că în momentul actual pacientul este supus tratamentului cardiologic de specialitate, fără a interveni elemente noi de patologie. Pacientul este stabil, conștient și cooperant cu personalul medical. Precizăm că vom interveni public dacă apar elemente noi în evoluție.”

În plus, Cătălin Cîrstoiu a ținut să precizeze că în acest moment, dar și în orele următoare, „Mircea Lucescu se va afla sub o monitorizare permanentă”.

Familia fostului selecționer al României a fost informată că pericolul nu a fost traversat complet și că situația în care se află e complicată fiindcă e un pacient fragil, din cauza vârstei, dar și a problemelor medicale pe care le are.

Lucescu în 2026: fibrilații, gripă, infecție, tahicardie, infarct miocardic

Mircea Lucescu a stat jumătate din timp în acest an 2026 în spital. Mai întâi s-a ales, la început de ianuarie, cu fibrilații, apoi a fost internat din cauza unei gripe severe, după care a suferit o infecție de la un furuncul.

Ulterior a mers și la o clinică din Belgia, pentru a cere o a doua părere din partea unui oncolog român renumit care profesează acolo. Duminica trecută a avut acea sincopă la Mogoșoaia, în timp ce le ținea ședința tehnică jucătorilor: a suferit o tahicardie ventriculară.

Mircea Lucescu a încheiat conturile cu echipa națională joi, după ce a fost vizitat la spital de Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță.

Lucescu a fost selecționer între august 2024 și aprilie 2026, timp în care a stat pe bancă în 17 meciuri. La partida cu Turcia, din 26 martie, a doborât recordul mondial all-time în privința celui mai în vîrstă selecționer care conduce o echipă la un meci. La acel moment Lucescu avea 80 de ani și 240 de zile!

Citește și

