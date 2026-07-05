Plecare confirmată! Mihai Stoica anunță destinația unui jucător important de la FCSB: „Are o înțelegere”

Mihai Stoica (61 de ani) a confirmat plecarea lui Mihai Lixandru (25 de ani) de la FCSB.

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După ce la finalul lunii trecute au apărut primele informații privind o posibilă plecare a mijlocașului, oficialul de la FCSB a anunțat acum că mutarea este aproape să fie realizată.

Mihai Stoica: „Lixandru are o înțelegere în zona Golfului”

Lixandru ar urma să plece în țările arabe, iar clubul nu l-a utilizat în amicalul cu vicecampioana Belgiei, pentru a nu risca o accidentare.

„Lixandru pleacă, are o înțelegere. E o înțelegere cu o echipă din zona Golfului. N-a jucat astăzi, el a cerut să nu joace.

Și, avându-l exemplu pe Filip (n.r. - Lucian Filip, în 2016), care avea un contract pe masă și în ultimul joc s-a accidentat și și-a rupt ligamentele de la genunchi, bineînțeles că am ales ca el să nu joace.

Și la fel și pe Ofri Arad, care a intrat la pauză și a ieșit după, pentru că are o lovitură de la un antrenament, o lovitură destul de dură.

Am zis că e mai bine să nu riscăm, mai ales că suntem foarte puțini, dar o să fim mai mulți săptămâna viitoare”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

108 meciuri a bifat Mihai Lixandru în tricoul celor de la FCSB. A marcat 6 goluri și a livrat 4 pase decisive. Este cotat de transfermarkt.com la 900.000 de euro

FCSB a efectuat astăzi primul amical din cantonamentul din Olanda, unde a fost învinsă categoric de Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru, scor 0-4.

Primul meci oficial al noului sezon pentru FCSB va avea loc vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, contra celor de la FC Argeș.

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