Cel mai mare regret la FCSB Mihai Pintilii face noi dezvăluiri despre perioada petrecută la campioana en-titre: „Acesta era următorul pas”

Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a explicat care e cel mai mare regret al său din perioada petrecută la echipa campioană.

Mihai Pintilii a părăsit-o pe FCSB după înfrângerea cu U Cluj (1-3), din ultima etapă a sezonului regulat.

Conform surselor GOLAZO.ro, Pintilii a primit o ofertă din partea divizionarei secunde FC Voluntari și ar putea reveni în antrenorat.

Mihai Pintilii: „Cel mai mare regret că nu am ajuns şi în Champions League”

Abia plecat de la FCSB, Mihai Pintilii a dezvăluit care e cel mai mare regret al său din perioada petrecută la echipa campioană în calitate de antrenor secund.

„Cel mai mare regret e că nu am ajuns şi în Champions League cu echipa. De-aia am şi stat, era emulaţia prea mare, n-aveai cum să pleci după ce a câştigat două campionate la rând.

Ăsta era următorul pas, dorinţa de a juca în Champions League”, a declarat Mihai Pintilii, conform orangesport.ro.

Sub comanda lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025), două Supercupe ale României (2025, 2026) și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 7-1 la general.

FCSB a evoluat în preliminariile Ligii Campionilor în acest sezon, dar a obținut rezultate dezamăgitoare.

În primul tur preliminar, roș-albaștrii au dat peste Inter D'Escaldes. FCSB a câștigat prima manșă, scor 3-1, dar a pierdut în retur, scor 1-2. Totuși, a obținut calificarea în turul 2.

În următoarea fază a competiției, FCSB a jucat cu Shkendija, formație care s-a dovedit a fi mai bună.

Nord-macedonenii s-au impus în ambele manșe, 1-0 și 2-1, iar drumul campioanei României spre grupa principală a Ligii Campionilor s-a încheiat.

FCSB a evoluat, totuși, în grupa principală din Europa League, unde a încheiat pe locul 27, cu 7 puncte acumulate în 8 partide.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

