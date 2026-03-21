Cel mai mare regret la FCSB Mihai Pintilii face noi dezvăluiri despre perioada petrecută la campioana en-titre: „Acesta era următorul pas”

Mihai Pintilii
Superliga

alt-text George Neagu
Publicat: 21.03.2026, ora 16:37
Actualizat: 21.03.2026, ora 16:37
  • Mihai Pintilii (41 de ani), fostul antrenor secund de la FCSB, a explicat care e cel mai mare regret al său din perioada petrecută la echipa campioană.

Mihai Pintilii a părăsit-o pe FCSB după înfrângerea cu U Cluj (1-3), din ultima etapă a sezonului regulat.

Conform surselor GOLAZO.ro, Pintilii a primit o ofertă din partea divizionarei secunde FC Voluntari și ar putea reveni în antrenorat.

„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF
Citește și
„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF
Citește mai mult
„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF

Mihai Pintilii: „Cel mai mare regret că nu am ajuns şi în Champions League”

Abia plecat de la FCSB, Mihai Pintilii a dezvăluit care e cel mai mare regret al său din perioada petrecută la echipa campioană în calitate de antrenor secund.

„Cel mai mare regret e că nu am ajuns şi în Champions League cu echipa. De-aia am şi stat, era emulaţia prea mare, n-aveai cum să pleci după ce a câştigat două campionate la rând.

Ăsta era următorul pas, dorinţa de a juca în Champions League”, a declarat Mihai Pintilii, conform orangesport.ro.

Sub comanda lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025), două Supercupe ale României (2025, 2026) și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 7-1 la general.

FCSB a evoluat în preliminariile Ligii Campionilor în acest sezon, dar a obținut rezultate dezamăgitoare.

În primul tur preliminar, roș-albaștrii au dat peste Inter D'Escaldes. FCSB a câștigat prima manșă, scor 3-1, dar a pierdut în retur, scor 1-2. Totuși, a obținut calificarea în turul 2.

Inter d'Escaldes - FCSB, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. Foto - captură Antena 1 (10).jpg
Inter d'Escaldes - FCSB, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. Foto - captură Antena 1 (10).jpg

Galerie foto (23 imagini)

Inter d'Escaldes - FCSB, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Inter d'Escaldes - FCSB, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Inter d'Escaldes - FCSB, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. Foto - captură Antena 1 (3).jpg Inter d'Escaldes - FCSB, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. Foto - captură Antena 1 (4).jpg Inter d'Escaldes - FCSB, în turul I preliminar al Ligii Campionilor. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
+23 Foto
labels.photo-gallery

În următoarea fază a competiției, FCSB a jucat cu Shkendija, formație care s-a dovedit a fi mai bună.

Nord-macedonenii s-au impus în ambele manșe, 1-0 și 2-1, iar drumul campioanei României spre grupa principală a Ligii Campionilor s-a încheiat.

Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (5).jpg
Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (5).jpg

Galerie foto (7 imagini)

Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (1).jpg Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (2).jpg Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (3).jpg Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (4).jpg Shkendija - FCSB. FOTO Sportpictures (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

FCSB a evoluat, totuși, în grupa principală din Europa League, unde a încheiat pe locul 27, cu 7 puncte acumulate în 8 partide.

Mihai Pintilii a fost cooptat în staff-ul lui FCSB în anul 2020, imediat după ce și-a încheiat cariera de jucător. Acesta a fost inclusiv antrenor principal interimar pentru o scurtă perioadă, în anul 2022.

VIDEO. Golul marcat de David Miculescu în FCSB - UTA Arad 1-0

Citește și

„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF
Superliga
16:01
„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF
Citește mai mult
„La noi se gândește cineva?” Motivul ridicol pentru care Ilie Drăgan nu a fost lăsat să-și susțină discursul la alegerile FRF
„Cobra” evită să meargă la FCSB  Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre  Adrian Ilie și Gigi Becali
Superliga
15:04
„Cobra” evită să meargă la FCSB Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre Adrian Ilie și Gigi Becali
Citește mai mult
„Cobra” evită să meargă la FCSB  Noi detalii despre stadiul negocierilor dintre  Adrian Ilie și Gigi Becali

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Ucraina pregătește o nouă revoluție tehnologică pentru forțele sale: „Înlocuim 30% din soldații de pe front chiar de anul acesta”
Liga Campionilor liga 1 mihai pintilii fcsb
Știrile zilei din sport
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Superliga
21.03
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
Citește mai mult
Căbuz, gafă incredibilă după convocare VIDEO. Jucătorul chemat de urgență la națională a comis-o în FC Argeș - U Cluj
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Superliga
21.03
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Citește mai mult
„Care națională a pierdut-o?!” MM Stoica despre situația lui Târnovanu: „El trebuie să apere, nu să care sacul de mingi”
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Nationala
21.03
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Citește mai mult
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
21.03
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:55
U Cluj nu se gândește la titlu Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
U Cluj nu se gândește la titlu  Echipa e pe primul loc în Liga 1, dar are alte obiective » Ce spune conducerea clubului
13:58
Rămâne Pancu la CFR? Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
Rămâne Pancu la CFR?  Ioan Varga, noi detalii despre viitorul antrenorului: „Nu se pune problema”
13:19
Meci de Liga 2, goluri de UCL FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap
Meci de Liga 2, goluri de UCL  FOTO: Reușite superbe în Voluntari - Chindia. Colegul marcatorului și-a pus mâinile în cap 
12:50
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
„E obligat să treacă peste orice problemă” Florentin Petre, despre situația lui Cătălin Cîrjan la Dinamo: „Trebuie să găsească soluții”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Top stiri
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
21.03
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Superliga
21.03
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Citește mai mult
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Superliga
21.03
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
Citește mai mult
Focusul principal la Dinamo Pe ce se concentrează „câinii”, după 5 eșecuri consecutive: „Asta e problema cea mai mare”
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
B365
21.03
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte
Citește mai mult
FOTO | Un șofer de excavator a primit amendă că a parcat pe trotuar, pe Bd. Schitu Măgureanu. Care e numărul „magic” pe care-l pot folosi bucureștenii ca să sesizeze astfel de fapte

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 45 rapid 29 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
22.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share