„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța”
Foto: GOLAZO.ro
„Suntem încă departe” Gică Popescu, despre șansele ca o echipă din Liga 1 să ajungă în grupele Ligii Campionilor: „Să nu rămânem cu speranța”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 22.01.2026, ora 16:54
alt-text Actualizat: 22.01.2026, ora 16:54
  • Gică Popescu (58 de ani), fost căpitan la Galatasaray și component al „Generației de Aur”, a comparat nivelul de joc din Liga 1 cu cel din Liga Campionilor.

Gică Popescu tocmai s-a întors de la Istanbul, unde a fost prezent la meciul dintre Galatasaray, fosta sa echipă, și Atletico Madrid, încheiat la egalitate, scor 1-1, în etapa 7 din Liga Campionilor.

Gică Popescu: „Suntem încă departe”

Popescu a fost întrebat de jurnaliștii prezenți pe aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni cât de departe este nivelul Ligii 1 față de cel din Liga Campionilor.

„Presupun că faceți o evaluare la ce se joacă în Champions League și ce e în campionatul nostru. Suntem încă departe”, a precizat fostul căpitan al Barcelonei.

Gică Popescu a mai fost întrebat când va mai reuși o echipă românească să atingă acea performanță: „Dacă nu sperăm, nu vom fi niciodată. Să nu rămânem doar cu speranța”.

Ultima dată când o echipă românească a jucat în faza principală a Ligii Campionilor a fost în sezonul 2013/2014, atunci când FCSB, care se numea Steaua la acea vreme, a jucat în grupa E, alături de Chelsea, Schalke și Basel.

În acel an, „roș-albaștrii” au încheiat pe ultima poziție în grupă, cu doar 3 puncte acumulate. De atunci, nicio altă echipă din Liga 1 nu s-a mai calificat în faza principală din Liga Campionilor.

Gică Popescu, despre atmosfera din Turcia: „Multă presiune”

România va face deplasarea în Turcia pentru semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul acesta. Partida va avea loc pe 26 martie și se va disputa pe stadionul echipei Beșiktaș.

Popescu a precizat și la ce trebuie să se aștepte românii în duelul cu Turcia:

Multă presiune. Nu mai sunt de mult timp emoțiile de jucător, dar sunt emoții din tribună”.

Fostul jucător al celor de la Galatasaray a vorbit și despre partida dintre echipa turcă și Atletico Madrid, de miercuri.

„Două echipe foarte valoroase, o atmosferă extraordinară, îmi era dor. Pe Ali Sami Yen (n.r. - stadionul clubului Galatasaray) e întotdeauna o atmosferă extraordinară”, a încheiat Gică Popescu.

Trofeele cucerite de Gică Popescu la Galatasaray:

  • Cupa UEFA (1): 99/00
  • Campionatul Turciei (4): 97/98, 98/99, 99/00, 01/02
  • Cupa Turciei (2): 98/99, 99/00

