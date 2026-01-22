Ceahlăul, soluție disperată În prag de desființare, clubul și-a publicat conturile bancare pe Facebook: „O inițiativă deschisă tuturor”

Ceahlăul Piatra Neamț, club cu tradiție în fotbalul românesc, și-a publicat conturile bancare în care pot fi direcționate contribuții financiare.

Clubul din Liga 2 se află în pragul unei noi desființări, după cea din mai 2016.

După ce în urmă cu câteva zile, Anton Măzărianu, patronul echipei, a declarat că nu mai poate susține clubul de unul singur în Liga 2, nemțenii au venit cu o soluție.

Ceahlăul Piatra Neamț face publice conturile bancare pentru donații

„În urma refuzurilor primite și având în vedere situația actuală a clubului, mai mulți susținători ne-au propus să facem publice conturile bancare pentru cei care doresc să sprijine echipa.

Este o inițiativă deschisă tuturor celor care cred în acest proiect și în continuitatea lui. Orice contribuție reprezintă un pas înainte și un semn de susținere.

Le mulțumim tuturor celor care aleg să fie alături de noi și să sprijine viitorul acestei echipe.

Cont LEI: RO03BTRLRONCRT0358282101

Cont EURO: RO50BTRLEURCRT0358282101

Vă mulțumim pentru sprijin, încredere și implicare”, a notat clubul din Liga 2, într-un comunicat.

Anton Măzărianu, patronul celor de la Ceahlăul, declara pe 20 ianuarie că, în lipsa unui nou investitor care să vină alături de el cât mai curând posibil, activitatea echipei va fi oprită.

Ulterior, conducerea clubului a anunțat că a purtat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, dar nu au ajuns la un consens în ceea ce privește posibilitate de finanțare sau de sprijin instituțional pentru club, din cauza faptului că Ceahlăul se află încă în insolvență.

Situația financiară delicată a clubului a obligat echipa să vândă o parte din jucătorii de bază ai lotului, printre care și golgheterul echipei Carl Davordzie (10 goluri) la Sepsi Sf. Gheorghe, în schimbul a 50.000 de euro.

Gelu Crăcană: „Cedez muzeul celui care finanțează finalul de campionat”

Fostul ofițer de presă Gelu Crăcană anunța pe 17 ianuarie că este dispus să-și doneze muzeul dedicat clubului celui care va ajuta Ceahlăul să supraviețuiască.

„Football Muzeu – colecție privată - FC. Ceahlăul, condus de Suporter Gelu CRACANĂ. Este primul muzeu privat din Județul Neamț, dedicat fotbalului din orașul Piatra Neamț. Situat în Comuna Ștefan cel Mare – Neamț, deținând spațiu expozițional privat.

Imensa colecție este visul absolut al oricărui iubitor al fotbalului. Muzeul găzduiește colecții de tricouri de fotbal purtate de fotbaliști celebri ai orașului Piatra Neamț, imaginii foto (circa 6.000), fanioane, eșarfe, steaguri, înscrisuri locale din perioada anilor 1990-2015, dar și perioada anilor 2016-2025.

Deși este o investiție privată de aproximativ 35-40 mii de euro, o cedez celui care finanțează finalul de campionat de Liga 2-a, 2025-2026, pentru ca ACSM Ceahlăul să nu dispară ca și vechiul club FC Ceahlăul”, a scris Gelu Crăcană pe Facebook.

Ceahlăul a mai trecut printr-o desființare

În mai 2016, după mai multe probleme financiare grave, clubul a fost dizolvat.

Ulterior, în luna iulie a acestui an, Ceahlăul a fost reînființat sub o nouă entitate, CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

Echipa a fost înscrisă în Liga 5-a, iar după șapte ani petrecuți în ligiile inferioare, echipa a revenit în Liga 2 în vara anului 2023.

Ceahlăul, în lupta pentru salvarea de la retrogradare

Nici situația din campionat nu este una îmbucurătoare. După 17 etape, Ceahlăul se află pe locul 15, cu 18 puncte obținute.

Astfel, dacă nemțenii vor continua activitatea, se vor lupta pentru salvarea de la retrogradarea în Liga 3.

Programul Ceahlăului până la finalul sezonului regulat:

21 februarie, stadionul „Jean Pădureanu”, Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț

28 februarie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - FC Voluntari

- FC Voluntari 7 martie, stadionul „1 Mai”, CSM Slatina - Ceahlăul Piatra Neamț

14 martie, stadionul Ceahlăul, Ceahlăul Piatra Neamț - CS Afumați

