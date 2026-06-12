Mihai Rotaru (53 de ani), finanțatorul Universității Craiova, a dezvăluit numele jucătorului pe care și l-ar dori la echipa antrenată de Filipe Coelho (45 de ani).

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După 35 de ani de așteptare, Universitatea Craiova a câștigat campionatul și se pregătește pentru participarea în preliminariile Ligii Campionilor.

Craiova a pus ochii pe Jurica Prsir

Oltenii au oficializat deja transferul portarului Alexandru Maxim, venit de la FCSB, dar conducerea clubului vrea să mai aducă întăriri pentru sezonul viitor.

Mihai Rotaru a dezvăluit că Universitatea Craiova și l-ar dori pe Jurica Prsir (26 de ani), mijlocașul croaților de la HNK Gorica.

„Vă spun unul pe care nu cred că o să-l luăm, Jurica Prsir. Vă mai spun unul, că nici pe acesta nu cred că îl luăm, Abdellah și încă ceva”, a spus Mihai Rotaru la podcastul „La Mijloc”.

Jurica Prsir este jucătorul lui HNK Gorica, formație din prima ligă a Croației. Mijlocașul ofensiv este cotat la 1,5 milioane de euro, conform transfermarkt.ro.

Prsir și-a început cariera la academia lui Dinamo Zagreb, în 2013. Nu a reușit să facă pasul la echipa mare și, în 2018, a plecat la Hajduk Split.

În octombrie 2020 a fost transferat de HNK Gorica, formație pentru care evoluează în prezent. Contractul său expiră în această vară.

A devenit un om de bază al echipei, iar în acest sezon a jucat 36 de meciuri, a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase decisive.

16 selecții pentru selecționata U21 a Croației a adunat Jurica Prsir. A marcat un gol și a oferit o pasă decisivă

Cifrele lui Jurica Prsir din carieră:

HNK Gorica: 180 meciuri, 18 goluri, 16 pase decisive

Gorica: 180 meciuri, 18 goluri, 16 pase decisive Echipa a doua a lui Hajduk Split: 29 meciuri, 5 goluri, 2 pase de gol

Universitatea Craiova începe aventura în Liga Campionilor

Craiova va intra pe ruta campioanelor, destinată formațiilor care au câștigat titlul în campionatele lor. Primul tur preliminar va fi tras la sorți pe 16 iunie, iar meciurile sunt programate pe 7-8 iulie, respectiv 14-15 iulie.

Oltenii au un coeficient UEFA de 10.500, iar acest lucru îi ajută în primul tur, unde vor fi capi de serie.

Asta înseamnă că, cel puțin la prima tragere, Universitatea Craiova ar urma să evite adversarii mai bine cotați și să primească, teoretic, un duel mai accesibil.

Situația s-ar putea complica însă din turul al doilea preliminar. Dacă va trece de prima dublă, Craiova nu ar mai fi cap de serie și ar putea întâlni echipe cu mai multă experiență europeană.

Pentru a ajunge în faza principală a Ligii Campionilor, Universitatea Craiova ar trebui să treacă de patru tururi: primul tur preliminar, turul al doilea, turul al treilea și play-off-ul.

Dacă va fi eliminată pe parcurs, campioana României poate continua, în funcție de runda în care a fost eliminată, pe traseul din Europa League sau Conference League.

Pentru a fi siguri de prezența cel puțin pe tabloul principal din Conference, oltenii ar trebui să treacă de primele două duble din UCL.

Dacă va fi eliminată în turul 1 din UCL, oltenii ar aluneca direct în Conference, în turul 2, dar ar evolua tot pe traseul campioanelor. Dacă ar pierde în turul 2 din UCL, atunci ar cădea în Europa League, în turul 3, unde și dacă ar pierde ar avea o altă plasă de siguranță: play-off de Conference.

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 1:

Inter d'Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Sabah (Azerbaidjan)

Kaun Zalgiris (Lituania)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Trei Fiori (San Marino)

Campioana din Muntenegru

Campioana din Albania

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

Vitebsk (Belarus)

Campioana din Luxemburg

Posibilii adversari ai Universității Craiova în turul 2:

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Dinamo Zagreb (Croația)

Slovan Bratislava (Slovacia)

Lech Poznan (Polonia)

NK Celje (Slovenia)

Omonia Nicosia (Cipru)

Shamrock Rovers (Irlanda)

KuPS Kuopio (Finlanda)

Drita (Kosovo)

Lincoln Red Imps (Gibraltar)

Borac Banja Luka (Bosnia)

Hapoel Beer Sheva (Israel)

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