„Ne trebuie un tactician desăvârșit" Mihai Stoica a numit antrenorul pe care îl vrea la națională: „Nu a fost selecționer, deși și-ar fi dorit"
Publicat: 01.04.2026, ora 22:54
Actualizat: 01.04.2026, ora 22:54
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre profilul pe care îl consideră potrivit pentru postul de selecționer al României.

Deși a afirmat că, în contextul actual, Gheorghe Hagi (61 de ani) ar fi o variantă bună pentru echipa națională, Mihai Stoica a indicat un alt antrenor pe care și-ar dori să-l vadă pe banca României.

Hagi va controla tot! Schimbări majore la FRF: Pe lângă Lucescu, un alt nume mare e chemat alături de „Rege”
Citește și
Hagi va controla tot! Schimbări majore la FRF: Pe lângă Lucescu, un alt nume mare e chemat alături de „Rege”
Citește mai mult
Hagi va controla tot! Schimbări majore la FRF: Pe lângă Lucescu, un alt nume mare e chemat alături de „Rege”

Cosmin Olăroiu, selecționerul dorit de Mihai Stoica

„În opinia mea, selecționerul, când intră în vestiar, trebuie să fie respectat de la primul până la ultimul component al lotului, iar asta nu s-a întâmplat mereu.

Jucătorii își caută mereu alibiuri. Dacă un selecționer greșește când se exprimă în vreun fel, își dau coate: «Ce deștepți suntem noi, ăsta nu știe să vorbească». Nu cred că are cineva curaj să treacă prin fața lui Gică Hagi.

Gică Hagi, în opinia mea, este unul dintre cei mai buni tacticieni pe care îi are fotbalul românesc. Știe toate sistemele, e enciclopedie”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat pe cine ar considera potrivit pentru postul de selecționer, în ipoteza în care toți antrenorii ar fi disponibili pentru echipa națională, Mihai Stoica a spus:

Poate Cosmin Olăroiu. Gică a fost, Răzvan (n.r. - Lucescu) a fost, Olăroiu nu a fost selecționer și știu că și-ar fi dorit.

La echipa națională îți trebuie un tactician desăvârșit. Eu consider că am jucat într-un sistem complet greșit în foarte multe meciuri, nu neapărat acum. Cred că am avut jucători pentru alt sistem”, a mai declarat Mihai Stoica.

Palmaresul lui Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai titrați antrenori români în fotbalul internațional, cu un palmares impresionant în Asia și Golf.

De-a lungul carierei sale, a câștigat 23 de trofee importante, atât în România, cât și în străinătate.

România (FCSB)

  • Campion al României: 2005–2006
  • Supercupa României: 2006
  • Cupa României: 2010–2011

Arabia Saudită (Al Hilal)

  • Campion al Arabiei Saudite: 2007–2008
  • Cupa Prințului: 2008, 2009

Qatar (Al Sadd)

  • Cupa Qatarului: 2009–2010

Emiratele Arabe Unite

  • Campion al Emiratelor Arabe Unite: 2011–2012 (Al-Ain), 2012–2013 (Al-Ain), 2013–2014 (Al-Ahli Dubai), 2015–2016 (Al-Ahli Dubai)
  • Supercupa Emiratelor Arabe Unite: 2012 (Al-Ain), 2013 (Al-Ain), 2022 (Al Sharjah)
  • Cupa Președintelui: 2022 (Al Sharjah)
  • Cupa Ligii: 2023 (Al Sharjah)​
  • Liga Campionilor Asiei 2: 2025 (Al Sharjah)

China (Jiangsu Suning)

  • Campion al Chinei: 2019–2020

Citește și

Stoichiță pleacă de la Federație Destinație surpriză + Cine ar urma să îl înlocuiască pe actualul director tehnic al FRF
Nationala
22:05
Stoichiță pleacă de la Federație Destinație surpriză + Cine ar urma să îl înlocuiască pe actualul director tehnic al FRF
Citește mai mult
Stoichiță pleacă de la Federație Destinație surpriză + Cine ar urma să îl înlocuiască pe actualul director tehnic al FRF
„Vom avea drept de promovare” Adrian Bumbescu face anunțul așteptat de suporterii CSA Steaua: „Avem niște oameni care ne vor ajuta”
Liga 2
21:41
„Vom avea drept de promovare” Adrian Bumbescu face anunțul așteptat de suporterii CSA Steaua: „Avem niște oameni care ne vor ajuta”
Citește mai mult
„Vom avea drept de promovare” Adrian Bumbescu face anunțul așteptat de suporterii CSA Steaua: „Avem niște oameni care ne vor ajuta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
echipa nationala a romaniei Mihai Stoica gheorghe hagi Cosmin Olaroiu romania
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
02:17
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Ioana Mihalcea Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
23:56
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
23:34
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
