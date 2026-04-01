Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre profilul pe care îl consideră potrivit pentru postul de selecționer al României.

Deși a afirmat că, în contextul actual, Gheorghe Hagi (61 de ani) ar fi o variantă bună pentru echipa națională, Mihai Stoica a indicat un alt antrenor pe care și-ar dori să-l vadă pe banca României.

Cosmin Olăroiu, selecționerul dorit de Mihai Stoica

„În opinia mea, selecționerul, când intră în vestiar, trebuie să fie respectat de la primul până la ultimul component al lotului, iar asta nu s-a întâmplat mereu.

Jucătorii își caută mereu alibiuri. Dacă un selecționer greșește când se exprimă în vreun fel, își dau coate: «Ce deștepți suntem noi, ăsta nu știe să vorbească». Nu cred că are cineva curaj să treacă prin fața lui Gică Hagi.

Gică Hagi, în opinia mea, este unul dintre cei mai buni tacticieni pe care îi are fotbalul românesc. Știe toate sistemele, e enciclopedie”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Întrebat pe cine ar considera potrivit pentru postul de selecționer, în ipoteza în care toți antrenorii ar fi disponibili pentru echipa națională, Mihai Stoica a spus:

„Poate Cosmin Olăroiu. Gică a fost, Răzvan (n.r. - Lucescu) a fost, Olăroiu nu a fost selecționer și știu că și-ar fi dorit.

La echipa națională îți trebuie un tactician desăvârșit. Eu consider că am jucat într-un sistem complet greșit în foarte multe meciuri, nu neapărat acum. Cred că am avut jucători pentru alt sistem”, a mai declarat Mihai Stoica.

Palmaresul lui Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai titrați antrenori români în fotbalul internațional, cu un palmares impresionant în Asia și Golf.

De-a lungul carierei sale, a câștigat 23 de trofee importante, atât în România, cât și în străinătate.

România (FCSB)

Campion al României : 2005–2006

: 2005–2006 Supercupa României : 2006

: 2006 Cupa României: 2010–2011

Arabia Saudită (Al Hilal)

Campion al Arabiei Saudite : 2007–2008

: 2007–2008 Cupa Prințului: 2008, 2009

Qatar (Al Sadd)

Cupa Qatarului: 2009–2010

Emiratele Arabe Unite

Campion al Emiratelor Arabe Unite : 2011–2012 (Al-Ain), 2012–2013 (Al-Ain), 2013–2014 (Al-Ahli Dubai), 2015–2016 (Al-Ahli Dubai)

: 2011–2012 (Al-Ain), 2012–2013 (Al-Ain), 2013–2014 (Al-Ahli Dubai), 2015–2016 (Al-Ahli Dubai) Supercupa Emiratelor Arabe Unite : 2012 (Al-Ain), 2013 (Al-Ain), 2022 (Al Sharjah)

: 2012 (Al-Ain), 2013 (Al-Ain), 2022 (Al Sharjah) Cupa Președintelui : 2022 (Al Sharjah)

: 2022 (Al Sharjah) Cupa Ligii : 2023 (Al Sharjah)​

: 2023 (Al Sharjah)​ Liga Campionilor Asiei 2: 2025 (Al Sharjah)

China (Jiangsu Suning)

Campion al Chinei: 2019–2020

