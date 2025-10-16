Mihai Stoica, precaut Oficialul FCSB nu subestimează Metaloglobus: „Nu-ți permiți să faci improvizații” +48 foto
foto: Sport Pictures + montaj GOLAZO.ro
Mihai Stoica, precaut Oficialul FCSB nu subestimează Metaloglobus: „Nu-ți permiți să faci improvizații”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 16.10.2025, ora 22:55
  • Mihai Stoica (60 de ani) a dezvăluit cum va aborda FCSB următoarele două partide din Liga 1, respectiv Europa League.
  • Metaloglobus - FCSB se joacă sâmbătă, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. FCSB - Bologna e pe 23 octombrie, de la 19:45, pe aceleași posturi TV

FCSB se pregătește pentru reluarea campionatului după pauza competițională și caută a treia victorie consecutivă în Liga 1.

„I-a făcut bagajele și l-a luat" Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm"
„I-a făcut bagajele și l-a luat" Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm"
„I-a făcut bagajele și l-a luat" Cum a ratat Dinamo transferul unuia dintre cei mai apreciați tineri din Liga 1: „Toată lumea zicea că îl luăm"

Mihai Stoica: „Jucăm cu cea mai bună echipă”

După ce Mihai Popescu s-a alăturat listei de accidentați, FCSB se confruntă cu probleme mari de lot, mai ales în linia defensivă.

Cu toate acestea, Mihai Stoica a transmis că roș-albaștrii vor intra pe teren cu cea mai bună formație posibilă, indiferent de valoarea adversarului.

„Chestia asta… eu refuz să particip la discuții la care o temă este: «Aaa, păi, ce, nici cu Metaloglobus?» Păi, nici cu Metaloglobus, nici cu Csikszereda… și cu Csikszereda am făcut egal.

Așa că nu există să-ți permiți să faci improvizații, nu. Tratăm meciul extrem de serios, jucăm cu cea mai bună echipă. Și cu ei, și joi, cu Bologna.

Profităm de faptul ca jucăm sâmbătă și joi, așa că vom juca cu prima echipă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

În prezent, FCSB se află pe locul 12 în Liga 1, cu 13 puncte adunate după 12 etape, în timp ce în Europa a adunat 3 puncte, după primele două etape, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles și 0-2 cu Young Boys.

Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație"
Nationala
21:16
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație"
Revine Edi? Iordănescu jr., despre tensiunile de la naționala României și despre viitor: „Tot timpul am fost în legătură cu oameni din Federație"
Hagi peste Ronaldinho  Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege", într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!"
Diverse
20:44
Hagi peste Ronaldinho Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege", într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!"
Hagi peste Ronaldinho  Pe ce loc l-a pus căpitanul naționalei Turciei pe „Rege", într-un top fabulos: „Într-o zi voi ajunge ca el!"

Mihai Stoica ADVERSARI strategie bologna fcsb metaloglobus
„Ești țigan!" Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»"
Campionate
16:45
„Ești țigan!" Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»"
„Ești țigan!" Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»"
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?"
Superliga
16:00
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?"
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?"
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
15:01
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
13:50
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
16:55
„Un alt tip de adversar" Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
„Un alt tip de adversar" Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
16:45
„Ești țigan!" Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»"
„Ești țigan!" Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»"
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
14:29
„Rădoi să învețe să citească!" Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
„Rădoi să învețe să citească!" Lucescu îi răspunde lui Mirel după ce acesta l-a acuzat de lipsă de imparțialitate în disputa FCSB - Craiova
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta"
Campionatul Mondial
12:37
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta"
Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta"
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit"
Tenis
11:28
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit"
Sorana Cîrstea, pe val în Japonia S-a calificat în semifinale la WTA Osaka » Duel cu o finalistă de Grand Slam: „Va fi un meci plăcut de urmărit"
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Campionatul Mondial
10:15
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Trump anti-dronă la Mondial Investiția majoră a președintelui american pentru a mări securitatea turneului final
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Superliga
12:58
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

