Mihai Stoica, precaut Oficialul FCSB nu subestimează Metaloglobus: „Nu-ți permiți să faci improvizații”

FCSB se pregătește pentru reluarea campionatului după pauza competițională și caută a treia victorie consecutivă în Liga 1.

Mihai Stoica: „Jucăm cu cea mai bună echipă”

După ce Mihai Popescu s-a alăturat listei de accidentați, FCSB se confruntă cu probleme mari de lot, mai ales în linia defensivă.

Cu toate acestea, Mihai Stoica a transmis că roș-albaștrii vor intra pe teren cu cea mai bună formație posibilă, indiferent de valoarea adversarului.

„Chestia asta… eu refuz să particip la discuții la care o temă este: «Aaa, păi, ce, nici cu Metaloglobus?» Păi, nici cu Metaloglobus, nici cu Csikszereda… și cu Csikszereda am făcut egal.

Așa că nu există să-ți permiți să faci improvizații, nu. Tratăm meciul extrem de serios, jucăm cu cea mai bună echipă. Și cu ei, și joi, cu Bologna.

Profităm de faptul ca jucăm sâmbătă și joi, așa că vom juca cu prima echipă”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

În prezent, FCSB se află pe locul 12 în Liga 1, cu 13 puncte adunate după 12 etape, în timp ce în Europa a adunat 3 puncte, după primele două etape, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles și 0-2 cu Young Boys.

