„Îi voi cocoșa cu amenzi" Mihai Stoica anunță cât vor trebui să plătească rebelii de la FCSB: „Cu cine nu o face ne vedem la comisii"
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Îi voi cocoșa cu amenzi" Mihai Stoica anunță cât vor trebui să plătească rebelii de la FCSB: „Cu cine nu o face ne vedem la comisii"

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 16:49
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 19:44
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a vorbit despre sancțiunile pe care le vor încasa jucătorii campioanei, dacă vor mai lua cartonașe din motive disciplinare.

În partida de dintre Hermannstadt și FCSB, scor 3-3, Daniel Bîrligea a primit două cartonașe galbene în decurs de doar două minute pentru proteste și a fost eliminat.

Mihai Stoica a anunțat ulterior că la clubul patronat de Gigi Becali se vor amenda aspru astfel de momente.

Mihai Stoica anunță măsuri drastice la FCSB: „Îi voi cocoșa cu amenzile”

Oficialul campioanei a anunțat că se vor aplica amenzi dure pentru acte de indisciplină, totul ca urmare a gestului făcut de atacant în meciul de la Sibiu.

„Eu sunt vinovat pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate actele de indisciplină, clar! Nu spun asta doar ca să mă aflu în treabă, eu sunt vinovat.

Am fost mereu alături de ei și nu am vrut să îi amendez, poate și datorită tatălui meu, care a avut în subordinea lui, la uzină, 7.500 de oameni, care mi-a spus «dacă ajungi să conduci oameni, nu le lua din bani. Dă cu ei de pământ, fă orice cu ei, dar nu le lua din bani».

Am început meseria aceasta în 1992, niciodată nu am dat vreo amendă. Doar că, de data aceasta, deși relația mea cu jucătorii va fi aceeași, pot veni la mine cu orice problemă au, vom glumi împreună, dar îi voi cocoșa cu amenzile”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Dacă nu vor plăti, ne vedem la comisii”

Oficialul campioanei a spus și cât va fi amenda în cazul cartonașelor galbene luate pentru proteste și, mai mult, a explicat ce se va întâmpla dacă jucătorii nu vor dori să plătească.

„Dacă o luăm strict scriptic, Consiliul de Administrație pe care îl prezidez și e compus din Valeriu Argăseală, Iulian Gheorghișor și cu mine, s-a întrunit, s-a luat decizia ca, în urma deselor abateri disciplinare, amenzile să fie exact astea:

10.000 de euro net, cartonaș galben luat ca urmare a unei atitudini nesportive. A nu se înțelege, nu e atitudine nesportivă dacă tragi un jucător de tricou sau îl lovești, acelea sunt faulturi de joc. Se pot lua și cartonașe roșii pentru faulturi de joc, dar fără a fi amendabile.

20.000 de euro net, dacă, așa cum s-a întâmplat la Bîrligea, ambele cartonașe sunt luate pentru atitudine nesportivă. Așa va fi de acum încolo la FCSB. Cine nu vrea să înțeleagă, plătește!

Cu cine nu vrea să plătească ne întâlnim la comisii și ne vom saluta respectuos la bază, apoi ne vom saluta, la fel de respectuos, la comisii”, a mai spus Mihai Stoica.

Nu cred că se va mai întâmpla, de acum încolo, ca un jucător de la noi să își piardă cumpătul și să facă ceea ce a făcut Bîrligea Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB

Mihai Stoica liga 1 fcsb daniel bîrligea
