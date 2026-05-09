Mutu, atac la Baiaram Reacție acidă după ce atacantul a devenit rezervă la U Craiova: „I-aș spune multe, nu pot fi spuse la televizor"

alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 12:24
alt-text Actualizat: 09.05.2026, ora 12:25
  • CFR - U Craiova 0-0. Adrian Mutu (47 de ani), fost internațional român, a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram (23 de ani), atacantul oltenilor.

Fotbalistului care a marcat 12 goluri în acest sezon pentru U Craiova au început să i se reducă treptat minutele de joc.

În primele 8 etape din play-off, Baiaram a fost titular doar de trei ori. Nu a bifat toate minutele în niciuna dintre partide.

Adrian Mutu a reacționat după ce Baiaram și-a pierdut postul de titular la Craiova: „Are anumite lipsuri”

Baiaram a fost lăsat pe banca de rezerve și la partida cu CFR Cluj, din etapa a opta a play-off-ului Ligii 1. Atacantul a fost introdus în minutul 46, în locul lui Samuel Teles.

„E un mare semn de întrebare. Se întâmplă ceva cu el (n.r. - Baiaram). Ar trebui să-și pună niște semne de întrebare. Dacă l-aș vedea pe Baiaram față în față, i-aș spune mai multe, cu siguranță. Pentru că sunt anumite lucruri care nu pot fi spuse la televizor.

Baiaram dă dovadă de mari probleme în privința caracterului său. Să nu joci în asemenea meciuri, cu o astfel de importanță...

Înseamnă că antrenorul nu vede în tine anumite lucruri. Baiaram are anumite lipsuri (n.r. la caracter)”, a spus Mutu, conform digisport.ro.

Gică Craioveanu, fost jucător la echipa din Bănie, a explicat că antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, ar fi nemulțumit de atitudinea afișată de Baiaram în ultima perioadă.

În actuala stagiune, Ștefan Baiaram a jucat 47 de meciuri în tricoul Craiovei, în toate competițiile, reușind să înscrie 12 goluri și să ofere șase pase decisive.

Baiaram l-a nemulțumit și pe Mirel Rădoi, fostul antrenor al oltenilor, în octombrie 2025, la meciul din Conference League cu Noah, scor 1-1.

Atunci, jucătorul a fost exclus din lot după ce a avut o reacție nepotrivită când a aflat că va fi rezervă.

adrian mutu Universitatea Craiova liga 1 stefan baiaram
