„Ne ține în tensiune” Mihai Stoica a anunțat când ar putea reveni Daniel Bîrligea: „Atunci sper să-l avem”

alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 19:10
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 19:10
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre revenirea lui Daniel Bîrligea (26 de ani).

Atacantul „roș-albaștrilor” s-a operat de deviație de sept la jumătatea lunii aprilie, iar acum este aproape de revenirea pe gazon.

Când ar putea reveni Daniel Bîrligea

Conducătorul campioanei a anunțat că Daniel Bîrligea a revenit la antrenamente și ar putea juca din nou pentru FCSB chiar la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

„Bîrligea a început [antrenamentele]. A avut o perioadă în care nu a avut voie să facă efort, după operația pe care a avut-o la sinusuri. Respiră foarte bine și chiar zicea că intră în baraj și, pac, în minutul 90 [gol] cu capul!

Vrea să ne țină în tensiune. Cu capul vrea acum, că are și nasul liber. Glumea, dar eu sper să-l avem. Mai întâi sper să trecem de primul baraj, iar la al doilea să-l avem și pe Bîrligea”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

4,5 milioane de euro
este cota lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

În cele 37 de meciuri jucate pentru FCSB în actuala stagiune, Daniel Bîrligea a reușit să marcheze de 13 ori și să ofere șase pase decisive.

