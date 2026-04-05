FC Botoșani - FCSB 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit despre eșecul suferit vineri, în etapa #3 din play-out.

Oficialul de la FCSB s-a declarat nemulțumit de arbitraj și i-a criticat pe jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi (45 de ani).

FCSB a suferit o nouă înfrângere în campionat, prima de când Mirel Rădoi este antrenorul echipei.

Deși a condus de două ori, 1-0 și 2-1, campioana României a plecat învinsă de pe stadionul celor de la FC Botoșani.

Mihai Stoica: „Am avut un penalty foarte clar, domnul Roman nu l-a văzut”

Mihai Stoica și-a exprimat nemulțumirea cu privire la arbitrajul partidei de la Botoșani, considerând că FCSB a fost dezavantajată la unele faze.

„Cumva, este un deja-vu. În ultimul meci jucat acolo, am condus și am pierdut (n.r. - în etapa 10, scor 1-3). De câte ori jucătorii vin de la echipa național nu vin bine.

Meciul a fost programat vineri, nici nu au avut timp să se antreneze cu noi. Una dintre cauze… Am întâlnit o echipă care a jucat un fotbal foarte bun și a reușit să treacă peste două momente foarte grele, golurile noastre.

La 1-0 am avut un penalty foarte clar, domnul (arbitru) Roman nu l-a văzut, iar domnul Cojocaru de la VAR nu mă așteptam să îl vadă. Nu știu ce s-a verificat acolo, Cisotti a jucat mingea, Suta a intrat în el. Penalty clar, 2-0 era altceva.

Iar la 2-1 e o greșeală de arbitraj care nu poate fi explicată. Acest tânăr arbitru a schițat gestul de a-i da al doilea galben lui Papa…

A fost evident, era între galben și roșu intrarea lui la Tănase. S-a răzgândit știind că trebuie să îl elimine, iar minutul următor Croitoru l-a schimbat pe Papa.

Înclin să cred că la 2-1 și ei în inferioritate se juca altceva. Dacă scoatem aceste faze din context și e greu să le scoatem, rămâne un joc modest al nostru, cu greșeli individuale incredibile și un joc foarte bun al celor de la Botoșani”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Brigada de arbitri de la FC Botoșani - FCSB:

Arbitru : Roman George Cătălin

: Roman George Cătălin Asistenți : Neacşu George Florin, Ghiciulescu Raul Constantin

: Neacşu George Florin, Ghiciulescu Raul Constantin VAR : Cojocaru Adrian Viorel

: Cojocaru Adrian Viorel AVAR: Marcu Claudiu

Mihai Stoica: „E o problemă mentală şi ar trebui să îngrijoreze unii jucători”

Mihai Stoica nu i-a iertat nici pe jucătorii de la FCSB.

„Pe un teren greu, dar pentru condițiile atmosferice, terenul a fost ok. Puteam obține un rezultat bun în urma unei evoluții slabe, dar nu au vrut domnii Roman şi Cojocaru.

Nu mai vorbim de meciurile în care am condus și nu am câștigat. Este ceva care clar ține de mental, nu de valoare. E o problemă mentală și ar trebui să îngrijoreze unii jucători.

Noi o să fim în stare să trecem peste un sezon ratat, am trecut peste dezamăgiri mult mai mari, dar e un sezon ratat care poate fi cosmetizat cu o calificare în Conference League. Sunt convins că vom arăta altfel, dar unii jucători trebuie să se îngrijoreze pentru că dacă se prezintă aşa pierd şi echipa şi un transfer.

Prezentându-te așa, eșuezi lamentabil în partide în care ai avantaj. Sunt destui jucători care au dezamăgit și aseară (n.r. - vineri). Sunt niște chestii pe care nimeni nu le poate explica.

Ai meci cu un adversar mult mai valoros cum a fost Feyenoord. A fost 3-1 pentru ei în minutul 60 și câștigi (n.r. 4-3). Ai meci cu un adversar pe care îl conduci… ok, eram îngrijorat înainte de meci, dar pornește de la vestiare cu 1-0, gol fenomenal Olaru.

Le dai mingea, în fine, terenul prost, te egalează. Dar imediat gol, am zis că e meciul nostru. Dar te egalează din nou și nu mă așteptam niciodată să jucăm noi mai mult ca ei. Nu știu dacă orgoliu sau cum au gândit unii dintre ei. E incredibil să faci asemenea greșeli”, a mai spus Mihai Stoica.

Simți când nu e ok. Asta nu scuză deciziile arbitrului, care duc la o viciere de rezultat. 10 contra 11 cu dezavantaj pe tabelă e altceva. Mihai Stoica

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 3 27 8 Botoșani 3 27 9 UTA Arad 2 25* 10 Oțelul 3 24 11 Farul 2 23 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 3 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire

