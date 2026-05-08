Pantea vs. Alhassan Provocări la antrenamentul lui FCSB: „Arbitru a fost Dawa” » Au luat drept „exemplu” situația de la Real Madrid😆

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a povestit o întâmplare amuzantă de la antrenamentul roș-albaștrilor, cu trimitere la situația tensionată de la Real Madrid.

Concret, Alexandru Pantea (22 de ani) și Baba Alhassan (26 de ani) au fost provocați să se lupte pe gazon.

Doi jucători ai lui Real Madrid, Federico Valverde și Aurelien Tchouameni, s-au bătut, primul ajungând la spital, rănit la cap, și va rata El Clasico din această cauză.

Vineri, Real Madrid a emis un comunicat oficial în care a precizat că Valverde și Tchouameni au primit câte o amendă de 500.000 de euro.

Mihai Stoica: „A fost o provocare: lupte libere, pe gazon”

În contextul conflictului dintre jucătorii Realului, Mihai Stoica a povestit în spirit de glumă că, în cadrul antrenamentului de vineri al celor de la FCSB, Alexandru Pantea și Baba Alhassan au fost provocați să se lupte pe gazon.

„Trebuie să vă spun că e prea tare. Ieri (n.r. joi) au fost niște clinciuri, pentru că se joacă destul de tare și așa mai departe.

Și astăzi (n.r. vineri), după antrenament, de față cu absolut toată lumea, a fost o provocare: lupte libere, pe gazon, Pantea cu Baba Alhassan.

Noi am cam mers pe Pantea toți, pentru că are și centrul de greutate jos. Foarte echilibrat a fost. Păreau că știau lupte amândoi și știau procedeele.

Arbitru a fost Dawa și l-a învins Baba pe Pantea. Dar a fost chiar distracție mare”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica a amintit, mai apoi, de un conflict serios dintre Florin Tănase și Sulley Muniru, din anul 2017.

„A fost foarte urât. L-am dat afară pe Muniru. A fost foarte urât. Munirul a venit, l-a lovit fără niciun fel de…

S-au certat și s-au împins, se întâmplă. Dar după aia, în vestiar, a venit și l-a lovit de nicăieri (n.r. pe Florin Tănase)”.

Atunci, Florin Tănase l-ar fi jignit pe Sulley Muniru, iar fostul fotbalist ghanez a sărit la bătaie.

Din cauza reacției sale, africanul a părăsit FCSB în vara anului 2017, după doi ani petrecuți la formația roș-albastră.

61 de meciuri și 4 goluri are Sulley Muniru la FCSB

