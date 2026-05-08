„Aer proaspăt" Lautaro Martinez, recunoscător pentru implicarea lui Chivu la Inter: „Asta ne-a dat încredere"

alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 20:31
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 20:31
  • Lautaro Martinez (28 de ani), atacantul lui Inter, a vorbit despre impactul pe care l-a avut Cristi Chivu (45 de ani) în primul său sezon pe banca „nerazzurrilor”.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea Scudetto din istorie, după victoria de duminică cu Parma, scor 2-0, iar Lautaro Martinez a remarcat implicarea lui Cristi Chivu la echipă.

Lautaro Martinez, despre Chivu: „Nu putem decât să-i mulțumim”

Căpitanul argentinian al lui Inter consideră că, deși Cristi Chivu nu a schimbat jocul lui Inter din punct de vedere tactic, antrenorul a venit cu noi idei care au ajutat echipa.

„Anul trecut am suferit mult, fără să reușim să atingem obiectivele pe care ni le propusesem. Am pierdut aproape tot până la final, cu excepția Cupei Italiei.

A fost un sezon dureros, iar apoi a venit Cristian [Chivu] și a adus un aer proaspăt. Are această calitate de lider care se vede și din exterior, iar asta ne-a dat încredere.

Nu a schimbat foarte mult ceea ce lucrasem din punct de vedere tactic în ultimii ani cu Inzaghi. Din contră, doar a adăugat câteva dintre ideile lui peste ceea ce știam deja.

Nu putem decât să-i mulțumim. El promovează un fotbal foarte modern. Ne oferă și timp de odihnă, ne dă și zile libere.

În ziua de azi se joacă foarte mult, iar fotbaliștii trebuie să fie liniștiți și odihniți. Recuperarea este esențială pentru că se joacă des, se călătorește mult, și uneori este nevoie de o zi liberă pentru a ne odihni atât fizic, cât și mental”, a declarat Lautaro Martinez, conform fcinternews.it.

Antrenorul român a preluat formația din Milano în vara anului trecut și a avut un sezon excelent pe banca lui Inter.

Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli, ocupanta locului secund.

20 de goluri
a marcat Lautaro Martinez în acest sezon pentru Inter, în 37 de meciuri jucate. A oferit și 5 pase decisive

Cristi Chivu își va prelungi contractul cu Inter

La o săptămână de la câștigarea matematică a titlului, conducerea lui Inter se pregătește să îi prelungească contractul lui Cristi Chivu.

După finala Cupei Italiei împotriva lui Lazio, de pe 13 mai, președintele lui Inter, Giuseppe Marotta, ar urma să îl invite pe Cristi Chivu pentru a discuta despre prelungirea contractului, anunță gazzetta.it.

Marotta vrea să respecte și politica internă a clubului, care nu permite începerea sezonului cu un antrenor care se află în ultimul an de contract.

Astfel, noua înțelegere a lui Cristi Chivu cu Inter ar urma să fie valabilă până pe 30 iunie 2028. Iar salariul antrenorului ar urma să crească de la 2,1 milioane de euro la 3 milioane pe sezon.

Ultimele trei meciuri din campionat ale lui Inter:

  • Lazio (deplasare), pe 9 mai
  • Verona (acasă), pe 17 mai
  • Bologna (deplasare), pe 25 mai

Imediat după partida cu Lazio din campionat, Inter o va întâlni din nou pe echipa antrenată Maurizio Sarri pe 13 mai, în finala Cupei Italiei.

Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

VIDEO. Bucurie în vestiarul lui Inter după câștigarea titlului

