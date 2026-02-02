Mesaj pentru Popa Ce i-a transmis MM Stoica, după debutul la FCSB: „Dacă se întâmplă asta, înseamnă că nu o să fii portar”

FCSB - Csikszereda 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, i-a dat un sfat important lui Matei Popa (18 ani), după debutul la prima echipă.

Tânărul portar a bifat primele minute la FCSB într-un meci important, reușind să încheie partida fără gol primit.

Mihai Stoica, sfat pentru Matei Popa: „Dacă o gafă îți poate marca cariera, înseamnă că nu o să fii portar”

Mihai Stoica a vorbit despre debutul băiatului lui Marius Popa, antrenorul de portari la FCSB, și a vorbit despre cum nu ar trebui să acționeze în cazul unei eventuale gafe.

„Marius (n.r. - Marius Popa, tatăl lui Matei Popa și antrenor de portari la FCSB) stătea în tribună. Vă dați seama, când ai copil, ai emoții și când se dau premiile la școală ai emoții, d-apoi la debut.

Indiferent de vârstă, e imposibil să nu comiți greșeli. Chiar dacă o comite, dacă o gafă îți poate marca atât de tare cariera, înseamnă că nu o să fii portar niciodată.

Gafează și atacanții, mijlocașii și fundașii. La portar se vede, că e gol imediat. Ce? Donnarumma n-a comis-o?”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

El a avut o creștere extraordinară și o transformare fizică extraordinară. Eu îl știu de mic, are 1,95 metri. Mihai Stoica

Popa e în Academia roș-albaștrilor și a fost goalkeeper-ul care a apărat în meciurile de Youth League.

Prestațiile lui au fost foarte bune, în toate cele 4 meciuri disputate, cu Lokomotiva Zagreb și Puskas Akademia, lucru care i-a determinat pe cei din staff să se gândească tot mai serios la varianta de a-l urca în lotul primei echipe.

FOTO: FCSB - Csikszereda 1-0

Mihai Stoica a povestit și despre atmosfera din echipă înaintea debutului lui Matei Popa.

După greșelile recente ale lui Târnovanu, acesta a fost scos din primul 11, iar Popa a fost ales să îi ia locul, în timp ce ceilalți 10 jucători titulari rămâneau doar seniori.

Stoica a dezvăluit și dialogul pe care l-a avut cu Gigi Becali în momentul în care s-a luat decizia de a nu îl mai folosi portar titular pe Târnovanu:

„«Bine, mai este și ăsta mic. Putem să jucăm cu portarul sub vârstă și jucăm cu seniori în teren»

«A, păi așa jucăm», a zis (n.r. - Becali)

Zic: «Stai puțin, nu acum, asta este o chestie pe care trebuie să o pregătim»

A zis: «Hai, mă lasă-mă, că jucăm așa cu Csikszereda» Nu am spus niciun cuvânt”, a declarat Mihai Stoica.

Când Gigi Becali a fost la baza roș-albaștrilor pentru a purta o discuție cu lotul, a vrut să îl vadă pe tânărul Popa, care urma să debuteze:

Este la școală, are evaluare la BAC. Matei dimineața a fost la școală, antrenamentul e după-amiază, el a fost azi la școală. Ce să facă, e la liceu Mihai Stoica

