Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!

alt-text Publicat: 21.03.2026, ora 17:42
alt-text Actualizat: 21.03.2026, ora 17:42
  • Arda Guler conduce jocul naționalei Turciei și al lui Real Madrid la doar 21 de ani. 
  • Talentatul mijlocaș de picior stâng spune ce face, cum se pregătește și ce idol avea când era mic. 
  • Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV. 

Arda Guler are cel mai bun sezon al carierei. Și a jucat deja cinci la seniori, deși are numai 21 de ani!

Recordurile lui Arda Guler în Turcia

La 16 ani și jumătate, pe 22 august 2021, debuta cu assist în Super Lig, la Fenerbahce.

La 17 ani și trei săptămâni, devenea cel mai tânăr marcator al campionatului turc.

17 ani,
8 luni și 25 de zile avea Arda Guler când debuta la naționala de seniori a Turciei, pe 19 noiembrie 2022, la 2-1 în amicalul cu Cehia

La 18 ani, era transferat de la Fener la Real Madrid, pentru 28 de milioane de euro.

Astăzi, la 21 de ani și 25 de zile, este cel mai bine cotat jucător al selecționatei lui Vincenzo Montella.

90 de milioane de euro
valorează acum Arda Guler, mijlocașul care conduce jocul Turciei și al Realului

Ziua lui Arda la Real: antrenament, forță, odihnă, pregătire suplimentară sau refacere

Într-un videoclip pentru Real Talks, tânărul Arda le-a explicat fanilor blancos secretul formei sale excelente.

A citit întrebările în spaniolă, dar a răspuns în turcă.

„Merg la antrenament dimineața, iau micul dejun și apoi ies să mă pregătesc.

Arda Guler poate face absolut orice. Are un talent enorm. Guti, fost jucător la Real Madrid

După antrenament, mai fac exerciții la sala de forță, unde lucrăm cu preparatorii fizici.

Când ajung acasă, mănânc și, dacă pot, trag un pui de somn. Îmi place mult să dorm după-amiaza”.

Nu e tot într-o zi normală. Pregătire, odihnă și pregătire suplimentară ori refacere.

Mă întorc seara la antrenament cu un preparator fizic sau merg la saună sau fac o baie rece ca recuperarea să fie mai bună pentru ziua următoare Arda Guler, mijlocaș Turcia

Arda și golul de la aproape 70 de metri pentru Real

Întrebat cum a marcat șutând de la 68 de metri la Real - Elche 4-1, în LaLiga, internaționalul turc a răspuns:

„Am mai încercat această execuție înainte. Întotdeauna mi-am dorit să înscriu astfel de goluri, am calitatea asta a șutului.

Arda Guler a marcat un gol incredibil în meciul Real Madrid - Elche 4-1. Foto: Captură „X", @tekkersfoot

Când văd portarul ieșit, încerc să profit. Acum s-a întâmplat, pur și simplu, într-un moment al meciului”.

44 de meciuri
a jucat Arda Guler în acest sezon la Real: 4 goluri, 13 pase decisive

Idolul lui Arda Guler nu a fost Hagi: „Îl admiram pe Alex”

Crescut la academia lui Fenerbahce, nu putea spune că Gică Hagi i-a fost idol în copilărie. Niciun jucător al Fenerului n-ar face acest lucru.

„Fotbalistul pe care-l admiram de mic era Alex de Souza”, a afirmat Arda. Mereu a fost această dezbatere în Turcia: cine a fost mai bun, Hagi sau Alex?

Pentru Guler, a fost Alex, care a evoluat opt ani la Fenerbahce (2004-2012), având statuie în fața stadonului Șukru Saracoglu.

12 goluri
a influențat Arda (6 reușite, 6 assisturi) pentru naționala Turciei: are 26 de selecții

